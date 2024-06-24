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Dünya

AB'den katil İsrail uyarısı: Niyeti Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etmek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde olduğu konusunda uyarıda bulundu.

20:52 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:41 - 24/06/2024 Pazartesi
AA
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde olduğunu söyledi.
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basına açıklama yaptı.

Bakanların Gazze'deki durumu ele aldıklarını ifade eden Borrell, "
Durum tüm üye ülkeler için ciddi endişe kaynağı. İnsani yardımların Gazze'ye girebilmesi için elbette baskılarımızı sürdürmemiz gerekiyor ancak ateşkes olmadan bu gerçekleşmeyecek. Bölgedeki yayılma riski de ciddi endişe kaynağı. İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmayı önlemek için özellikle ABD ve Fransa'nın aktif arabuluculuk çabalarını destekliyoruz."
diye konuştu.

Borrell, AB'nin Gazze konusunda ortak tutumu olmadığını belirterek, bunun oluşturulması için bakanlara Birliğin hem İsrail hem de Filistin ile ilişkilerini tüm boyutlarıyla anlatan bir belge ilettiğini ve ortak duruş inşa edilmesi için çalışılacağını söyledi.

Savaşın daha da uzun sürmesini bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine Borrell, şunları kaydetti:

"Öyle görünüyor. Ne yazık ki bu Gazze'deki Filistinlilerin hayatta kalıp kalmayacağını test edecek bir savaş. Batı Şeria'da neler olduğuna bakın. Orada da Uluslararası hukuk bir kez daha sınanacak. Batı Şeria'nın yavaş yavaş ilhak edilmesi konusunda net bir irade var gibi görünüyor. Bu kesinlikle barış getirmeyecek."


#Batı Şeria
#Gazze
#İsrail
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