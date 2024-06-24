AB'den katil İsrail uyarısı: Niyeti Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etmek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basına açıklama yaptı.
Borrell, AB'nin Gazze konusunda ortak tutumu olmadığını belirterek, bunun oluşturulması için bakanlara Birliğin hem İsrail hem de Filistin ile ilişkilerini tüm boyutlarıyla anlatan bir belge ilettiğini ve ortak duruş inşa edilmesi için çalışılacağını söyledi.
Savaşın daha da uzun sürmesini bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine Borrell, şunları kaydetti: