AB'den kuralları sadeleştirme planı

AB Komisyonu, Birlik mevzuatını modernize etmeye yönelik planını kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, AB kurallarının vatandaşlar ve işletmeler açısından daha anlaşılır olması, uygulanmasının kolaylaştırılması ve daha güçlü denetlenmesi hedefleniyor.

Planla, AB yasama süreci daha verimli, etkili ve şeffaf hale getirilecek. Kurallar, tasarım aşamasından itibaren sadeleştirilecek, AB yasalarının anlaşılması, uygulanması ve denetlenmesi kolay olacak şekilde hazırlanacak.

AB Komisyonu, her yeni yasa teklifinde kimlerin ne yapacağını, kurallara nasıl uyulacağını ve uyulmaması halinde sonuçların ne olacağını açık biçimde ortaya koyacak. Yürürlükteki geniş mevzuat stoku da gözden geçirilecek. Hazırlanacak eylem planıyla, öncelikli alandaki çelişkiler, örtüşmeler ve aşırı karmaşık hükümler ele alınacak.

Üye ülkelerin AB kurallarından daha katı veya kapsamlı yükümlülükler getirdiği durumlarda ortaya çıkan gereksiz karmaşıklık giderilecek.

Seçilen politika alanlarında Tek Pazar kurallarının uygulanması güçlendirilecek.












