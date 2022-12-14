Dünya ABden Sırbistan-Kosova kriziyle ilgili açıklama Çözüm arıyoruz
AVRUPA

AB’den Sırbistan-Kosova kriziyle ilgili açıklama: Çözüm arıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, Kosova’nın kuzeyinde şu anda zor bir durum olduğunu belirterek, soruna çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
AB’den Sırbistan-Kosova kriziyle ilgili açıklama: Çözüm arıyoruz
Arşiv

Lajcak ve ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi.

Kosova Hükümet binasında bir saatten fazla süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Lajcak, Kosova'nın kuzeyinde şu anda zor bir durum olduğunu ve bu yüzden Priştine'ye ziyaret gerçekleştirdiğini ifade etti.

AB'de bu haftanın yoğun geçtiğini, dışişleri bakanları toplantısı düzenlendiğini anımsatan Lajcak, burada Kosova konusuna ve bu durumun çözümünün ne olabileceğine oldukça yoğun ilgi gösterildiğini aktardı.

BUGÜN BELGRAD’DA TEMASLARDA BULUNULACAK

Başbakan Kurti ile bir dizi konuyu uzunca görüştüklerini kaydeden Lajcak, bugün Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarda bulunacağını belirtti.

AB Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) ve Kosova Barış Gücü (KFOR) yetkilileriyle de görüşeceğini aktaran Lajcak, “Soruna çözüm bulmaya çalışacağız çünkü durum iyi değil. Kötü bir şey olmasını beklemeyi göze alabileceğimizi düşünmüyorum” dedi.

Escobar da görüşmede Sırp Belediyeler Birliği konusundaki tavrını net olarak belirttiğini, ayrıca Fransız-Alman teklifinin de ele alındığını söyledi.

AB kolaylaştırıcılığındaki diyalog sürecine odaklanılması gereğini görüştüklerini belirten Escobar, “Yakın gelecekte bu krizle ilgili ilerleme kaydedilmesini umuyoruz. AB Özel Temsilcisinin burada bulunması beni çok cesaretlendirdi ve Fransız-Alman teklifinde ilerleme kaydedilmesi yönündeki gayretleri için desteğimi ifade ettim” diye konuştu.

Kosova’nın kuzeyinde Sırp çoğunluklu 4 belediyede erken yerel seçim hazırlıkları sırasında geçen hafta Merkez Seçim Komisyonu ofisleri ile Kosova emniyet mensuplarına maskeli bir grup tarafından saldırı düzenlenmişti.

Kosova polisinin, saldırıların şüphelisi olarak değerlendirdiği Sırp kökenli eski emniyet mensubu Dejan Pantic’i gözaltına almasının ardından Kosovalı Sırplar, ülkenin kuzeyine 10 Aralık Cumartesi günü barikatlar kurmuştu.

EULEX’e bağlı devriye ekibi, Kosova’nın kuzeyindeki Zveçan Belediyesine bağlı Rudare bölgesinde yerel Sırplarca kurulan barikatlar yakınında ses bombasıyla saldırıya uğramıştı.

AB, NATO, ABD ve İngiltere, Kosova’nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, olayların ardından yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde yer alan 4 belediyede düzenlenmesi planlanan erken yerel seçimlerin, oylama sırasında güvenliğin sağlanamayacağı gerekçesiyle Nisan 2023’e ertelendiğini duyurmuştu.

Sırbistan ve Kosova arasında tansiyon yükselmeye devam ediyor
DÜNYA
Sırbistan ve Kosova arasında tansiyon yükselmeye devam ediyor
Ortak beklenti 7 bin 845 TL

Ortak beklenti 7 bin 845 TL

​Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanacak.
Asma köprü tarih oldu

Asma köprü tarih oldu

Yusufeli'de su yüksekliği 46 metreye ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedovla görüştü

​Vakıf ve cemaatleri hedef alıp tehdit ettiler.

​Meteoroloji: Sel ve su baskınları yaşanabilir.

​'Mağdurlar siyasetin aparatı değildir'

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Kastamonu'da yakalandı.

​Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın itirazı üzerine tarih öne çekildi.

Bakan Soylu açıkladı: İki ayrı operasyonda 358 gözaltı.

​Peygamber Efendimiz'e hakaret etti.

​14 ilde dolandırıcılık operasyonu: 88 gözaltı.

Yamaçtan düşen dev kaya parçaları yolu kapattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.