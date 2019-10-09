Dünya ABden Türkiyeye Suriye harekatını durdurun, güvenli bölge için ödeme yapmayacağız
AVRUPA BARIŞ PINARI HAREKATI

AB'den Türkiye'ye: Suriye harekatını durdurun, 'güvenli bölge' için ödeme yapmayacağız

AB'den Türkiye'ye: Suriye harekatını durdurun, 'güvenli bölge' için ödeme yapmayacağız

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'dan tehdit gibi bir açıklama geldi. Juncker "Suriye harekatını durdurun, 'güvenli bölge' için ödeme yapmayacağız"dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker açıklama yaptı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker açıklama yaptı.

Türkiye'nın Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı harekatla ile ilgili Avrupa Birliği'nden (AB) ilk açıklamayı Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker yaptı.

  • Juncker Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin Suriye sınırında, bizim de anlamamız gereken güvenlik endişeleri var. Türkiye ve diğer aktörleri itidalli davranmaya çağırıyorum. Eğer planları bir güvenli bölge yaratmayı içeriyorsa, AB’nin bunun için herhangi bir ödeme yapmasını beklemeyin” dedi.

Avrupa Birliği, pazartesi günü olası harekata karşı olduğunu açıklamış ve “AB en başından beri askeri yöntemlerle sürdürülebilir herhangi bir çözüme ulaşılmayacağını belirtti” ifadelerini kullanmıştı.

Almanya'dan hadsiz açıklama

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatına yönelik hadsiz bir açıklama geldi. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, harekat ile ilgili "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna harekatını en sert biçimde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

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