AB'den Ukraynalı çocukların Rusya'ya kaçırılmasına ilişkin konferans girişimi

AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumlarının sona ermesinin ardından AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, ortak basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen AB ülkelerinin liderlerinin Ukrayna'ya verilecek askeri destek, Ukrayna'da Rusya tarafından kaçırılan çocuklar ve yasa dışı göçün önlenmesi konularının görüşüldüğünü bildirdi.

AB'nin 12 ay içerisinde Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlama planına değinen von der Leyen, "Komisyon, endüstriyel mühimmat üretiminin hızlandırılmasına izin veren yasal bir teklif sunacak. Bu, örneğin, gerekli yasal önerileri, AB bütçesinden gelen desteği içerecek. Bu nedenle, üretim tesislerinin genişletilmesi, yeniden kullanılması ve tüm mühimmat tedarik zincirinin hızlı olması için güçlendirilmesi ile ilgili olacak." ifadelerini kullandı.





Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen





Von der Leyen "kaçırılan Ukraynalı çocuklar" meselesinin kendisi için özellikle önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu bir savaş suçudur. Bugün sınır dışı edilen 16 bin 200 çocuktan şimdiye kadar sadece 300'ünün geri döndüğünü biliyoruz." dedi.

AB'nin Ukrayna ve Polonya ile birlikte bu çocukları ülkelerine geri getirmeyi amaçlayan bir girişim başlattığını belirten von der Leyen, uluslararası bir konferans düzenleyeceklerini, bununla Rusya üzerinde baskı yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 18 Mart'ta Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında Ukraynalı çocukların Rusya'ya kaçırılması suçundan yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.





Göç konusu









Von der Leyen göç konusuna kısaca değinildiğini, bu konunun haziranda yeniden ele alınacağını dile getirdi.