AB ABD'deki banka iflaslarının yayılmasını beklemiyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, iflas eden Silikon Vadisi Bankasının (SVB) kredi notunu düşürdüğünü bildirdi. SVB'nin iflası, 2008'de gerçekleşen küresel krizden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olarak nitelendirildi.