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Dünya

AB ABD'deki banka iflaslarının yayılmasını beklemiyor

Avrupa Birliği (AB), Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) Birlik seviyesinde sınırlı bir varlığı bulunduğunu, ABD'deki banka iflaslarının yayılmasının beklenmediğini bildirdi.

17:22 . 14/03/2023 Salı
AA
AB'den ABD'deki banka iflaslarına yorumlama

AB'den ABD'deki banka iflaslarına yorumlama

AB Komisyonu Kıdemli Başkanı Valdis Dombrovskis ve AB Dönem Başkanı, İsveç Maliye Bakanı Elisabeth Svantesson, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

ABD bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerine işaret eden Dombrovskis, ABD makamlarının hızlı ve belirleyici kararlarını not ettiklerini belirtti.



"SVB'nin AB düzeyinde çok sınırlı bir varlığı bulunuyor" diyen Dombrovskis, yetkili makamlarla temas halinde olduklarını vurguladı.

Dombrovskis, SVB iflasının AB ülkelerine yayılmasını beklemediklerini sözlerine ekledi.

AB Dönem Başkanı, İsveç Maliye Bakanı Svantesson da toplantıda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), maliye bakanlarına ABD'deki banka iflasları konusunda görüşünü ve tutumunu sunduğunu bildirdi.



ABD'de SVB ve Signature Bank'ın iflasının ardından küresel çapta bankacılık sektörüne ilişkin endişeler arttı. ABD'nin 16. büyük bankası olan SVB, genellikle startup'lar ve risk sermayelerine finansman sağlıyordu.


#AB
#ABD
#Avrupa
#banka
#Elisabeth Svantesson
#iflas
#Valdis Dombrovskis
40 dakika önce
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AB ABD'deki banka iflaslarının yayılmasını beklemiyor
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