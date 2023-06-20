AB'den Ukrayna'ya 50 milyar euroluk mali yardım

Avrupa Birliği.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında birliğin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçeve'nin (MFF) revizyonu için hazırladıkları teklife ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dünyanın son yıllarda dramatik biçimde değiştiğine işaret eden von der Leyen, "3 yıl kriz üstüne kriz gördük" dedi.
Von der Leyen, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte artçı sarsıntıları artan enerji fiyatları, enflasyon ve faizlerde "acı" bir şekilde hissettiklerini belirterek, "Bugün, Çok Yıllı Mali Çerçeve'nin müzakere edildiği 2020 yılına kıyasla tamamen farklı bir dünyadayız." diye konuştu.
"Elbette bu çoklu krizler dünyası bütçemize de yansıyor." diyen von der Leyen, mevcut bütçede her türlü esnekliği ve kaynakların yeniden dağıtım imkanını kullandıklarını vurguladı.
Von der Leyen, "AB bütçesinden Ukrayna'ya doğrudan 30 milyar avro tahsis ettik. Bu rakam başlangıç bütçesinde öngörülmemişti. Bu nedenle bütçemizi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor." dedi.
Ukrayna'ya 50 milyar avro
Von der Leyen, bu rezervin Ukrayna'ya mali desteğin sahadaki durumun gelişimine göre ayarlanmasına imkan sağlayacağını, savaşın harcamalarda esneklik gerektirdiğini belirtti.
Göç için 15 milyar avro
Avrupa ekonomisinin dayanıklılığı ve rekabet edebilirliği ile ilgili çeşitli adımlar attıklarını ve kritik sektörleri belirlediklerini anımsatan von der Leyen, "Avrupa'da temiz teknoloji ve biyoteknoloji gibi sektörlerdeki projeler için fonlarımız var ama bütçemiz kısıtlı." dedi.
Von der Leyen, fonları önceliklere odaklamak ve birlikte daha iyi çalışmalarını sağlamak istediklerini belirterek, "Bu fonlar için 10 milyar avroluk sınırlı takviye istiyoruz." ifadesini kullandı.
Artan faiz oranlarını içeren yeni makroekonomik durumun, fonlama maliyetlerine ve bütçedeki sabit giderlere yansıdığını anımsatan von der Leyen, "27 üye ülkeden Ukrayna, göç ve rekabet gücü önceliğini yerine getirmemiz için bize 66 milyar avro sağlamalarını istiyoruz." dedi.
Söz konusu bütçe teklifinin yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin onayı gerekiyor.