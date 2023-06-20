AB'den Ukrayna'ya 50 milyar euroluk mali yardım

Uluslararası ortaklıklarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle Suriye, Lübnan, Ürdün ve Türkiye'deki Suriyeli mülteciler, güney göç rotası ve Batı Balkanlar ile dünya genelindeki ortaklarımız için ilave bütçeye ihtiyacımız var. Bütün bunlar için 15 milyar avro istiyoruz."