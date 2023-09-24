AB’den Ukrayna’ya bir buçuk milyar euroluk yardım

“Sadece bu yıl, Ukrayna'nın hastaneleri, okulları ve diğer hizmetleri sürdürmesine yardımcı olmak için 13.5 milyar euro verdik. Aydan aya devam eden desteğimiz Ukrayna'nın maaş ve emekli maaşlarını ödemesine de yardımcı oluyor. Bu hızlı ve esnek yardım, ülkenin ihtiyaçlarına göre uyarlanmakta ve Ukrayna'daki dönüştürücü reformları da teşvik etmektedir. Ukrayna'nın yanında olma kararlılığımız sarsılmazdır ve modern ve müreffeh bir ülkenin yeniden inşası için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz”