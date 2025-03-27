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ABD'li gazeteciye yanlışlıkla savaş planı mı gönderildi? Beyaz Saray 'büyük hata' dedi

ABD'li gazeteciye yanlışlıkla savaş planı mı gönderildi? Beyaz Saray 'büyük hata' dedi

12:5227/03/2025, Perşembe
AA
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Marco Rubio
Marco Rubio

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, The Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'in Yemen'e saldırı planlarının detaylarını görüşüldüğü mesajlaşma grubuna yanlışlıkla dahil edilmesinin, "büyük bir hata" olduğunu belirtti.

Jamaika Başbakanı Andrew Holness ile başkent Kingston'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Rubio, Amerikan kamuoyunda son günlerin tartışmalı başlığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.


Goldberg tarafından yayımlanan ekran görüntülerinde yer alan mesajları kendisinin yazdığını doğrulayan Rubio,
"Birisi büyük bir hata yaparak bir gazeteciyi sohbet grubuna ekledi. Gazetecilere karşı bir garezim yok ama o grupta bulunmamanız gerekiyordu."
dedi.

  • Rubio, grupta saldırıya dair herhangi bir gizli bilginin veya görevi tehlikeye atacak kritik detayların paylaşılmadığını savunarak grubun kurulma amacının, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politika ekibi arasında koordinasyon sağlamak olduğunu ifade etti.

ABD'li gazeteci Goldberg, yanlışlıkla Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu bir mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.


Goldberg,
"Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi"
başlığıyla kaleme aldığı yazıda, kendisinin önce ulusal güvenlik yetkililerinin yer aldığı bir Signal grubuna eklendiğini daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda, Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Goldberg'in "hiçbir savaş veya saldırı planı" görmediğini savunarak medyayı "aldatmacaları yaymakla" eleştirmişti.




#ABD
#Marco Rubio
#Jeffrey Goldberg
#Yemen

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