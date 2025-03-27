ABD'li gazeteciye yanlışlıkla savaş planı mı gönderildi? Beyaz Saray 'büyük hata' dedi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, The Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'in Yemen'e saldırı planlarının detaylarını görüşüldüğü mesajlaşma grubuna yanlışlıkla dahil edilmesinin, "büyük bir hata" olduğunu belirtti.
Jamaika Başbakanı Andrew Holness ile başkent Kingston'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Rubio, Amerikan kamuoyunda son günlerin tartışmalı başlığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
- Rubio, grupta saldırıya dair herhangi bir gizli bilginin veya görevi tehlikeye atacak kritik detayların paylaşılmadığını savunarak grubun kurulma amacının, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politika ekibi arasında koordinasyon sağlamak olduğunu ifade etti.
ABD'li gazeteci Goldberg, yanlışlıkla Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu bir mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.
Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Goldberg'in "hiçbir savaş veya saldırı planı" görmediğini savunarak medyayı "aldatmacaları yaymakla" eleştirmişti.