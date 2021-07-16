ABD’li milyarder Bezos’un uzay uçuşu ilklere sahne olacak

Uçuşta Bezos’a dünyanın en yaşlı ve en geç astronotları eşlik edecek. ​



Dünyanın en zengin iş adamlarından ABD’li milyarder Jeff Bezos’un girişimi olan havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin, 20 Temmuz’da New Shepard adlı uzay aracı ile ilk insanlı uzay seyahatine çıkmaya gün sayıyor.

Oliver Deman

18 YAŞINDA UZAYA GİDECEK

Bezos ve kardeşinin katılacağı uzay uçuşu ilklere sahneye olmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından daha önce yapılan açıklamada, yolculuğa onur konuğu olarak ABD’li 82 yaşındaki kadın pilot Wally Funk’ın davet edildiğinin bildirilmesinin ardından 18 yaşındaki Oliver Deman isimli bir gencin de uçuşa katılacağı aktarıldı.

DÜNYA Amazon'un kurucusu Jeff Bezos uzaya gidiyor

28 MİLYON DOLARLIK KOLTUĞUN SAHİBİ UÇUŞA KATILMAYACAK

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Blue Origin’den yapılan açıklamada,18 yaşındaki Oliver Daemen’in tarihin en genç astronotu olacağı duyuruldu. Hollandalı fizik öğrencisi Daemon, Jeff Bezos ile birlikte, 20 Temmuz’da Batı Teksas’tan fırlatılacak olan New Shepard adlı roketle düzenlenen uzay uçuşuna katılacak.

Somerset Capital Partners CEO’su Joes Daemen’in oğlu olan şanslı genç, halka açık bir müzayede 28 milyon dolarlık kazanan teklifin sahibinin uçuştan çekilmesi ile ikinci sıradaki babasını yerine uçuşa katılacak.

Jeff Bezos-Wally Funk

EN YAŞLI VE GENÇ ASTRONOTLAR

Yolculuğun başarılı olması halinde Funk şuana kadar uzaya çıkan en yaşlı astronot, Daemen ise uzaya çıkan en genç astronot olarak tarihe geçecek. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve ABD Hava Kuvvetleri ise, Dünya’dan 80 kilometre yükseğe uçan herkesi astronot olarak tanımlıyor.

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100 KİLOMETRE YÜKSEĞE ÇIKACAKLAR

Şirket, seyahat ile Dünya yüzeyinden 100 kilometreden yükseğe çıkmayı planlıyor. Uzay aracı, yaklaşık 10 dakika sürecek olan uzay seyahatinin ardından paraşüt yardımı ile Dünya’ya dönecek.

Şirket, seyahat ile Dünya yüzeyinden 100 kilometreden yükseğe çıkmayı planlıyor.

Öte yandan Uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi olan Virgin Galactic’in sahibi İngiliz işadamı Richard Branson, 11 Temmuz’da 6 kişilik bir ekip ile VSS Unity adlı uzay aracı dünyadan 88 kilometre yükseğe çıkmıştı. Uzay seyahatinin başarılı geçmesinin ardından Branson, uzaya çıkan ilk milyarder unvanını almıştı.

Richard Branson, uzaya çıkan ilk milyarder unvanını almıştı.