Dünya ABDli milyarder iş insanı Jeff Bezosun şirketi Blue Origin NASAyı dava ediyor
AMERİKA

ABD'li milyarder iş insanı Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin NASA'yı dava ediyor

ABD'li milyarder iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, Artemis programı kapsamında Space X'le imzaladığı 2,9 milyar dolarlık Ay'a iniş aracı sözleşmesi dolayısıyla NASA'ya federal mahkemede dava açtı.

Haber Merkezi AA
ABDli milyarder iş insanı Jeff Bezosun şirketi Blue Origin NASAyı dava ediyor
Jeff Bezos

Havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, davayı "NASA'nın İnsan İniş Sistemi'nin (HLS) ihale sürecinde karşılaşılan kusurların giderilmesi amacıyla" açtıklarını duyurdu.

Üzerinde gizlilik kararı bulunan dava dilekçesinde, NASA'nın, Ay'a iniş aracı tekliflerini "kanunsuz ve kural dışı" biçimde değerlendirdiği iddia ediliyor.

NASA'nın 12 Ekim'e kadar yanıt vermesi gerekiyor

Astronotları Ay'a taşıyacak olan İnsan İniş Sistemi, 2024'te ABD'yi Apollo'nun ardından ikinci kez Ay'a götürmeyi hedefleyen NASA'nın Artemis programının önemli parçalarından birini oluşturuyor.

Artemis'in ihale sürecinde, iniş aracı için 2 şirketle anlaşması beklenen NASA, ihaleyi yalnızca Space X'e vermişti. Bunun üzerine ihaleye katılan Blue Origin ve Dynetics, ABD Sayıştayı'na başvurmuştu.

Sayıştay ise NASA'nın ihaleleri istediği sayıda şirkete verme hakkının bulunduğunu açıklamıştı. NASA'nın, dava dilekçesine 12 Ekim'e kadar yanıt vermesi gerekiyor.

Milyarder Jeff Bezos uzaya çıktı
TEKNOLOJİ
Milyarder Jeff Bezos uzaya çıktı

Abone Ol Google News
Terörle mücadele kadar önemli

Terörle mücadele kadar önemli

​Yalan terörüne karşı başkanlık kurulacak.
İstanbulda 4,3 ton ele geçirildi

İstanbul'da
4,3 ton ele geçirildi

​Uyuşturucu tacirlerine çifte baskın.
Yeşile ve çevreye saygılı bir ekonomi

Yeşile ve çevreye
saygılı bir ekonomi

'Ülkemizi kalkındırmayı çevreye duyarlı bir anlayışla yapmamız gerek.'
Taliban'dan ilk mesaj

Taliban'dan ilk mesaj

'​Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz.'
'Vatanımıza <br>geldik rahatız'

'Vatanımıza
geldik rahatız'

​Afganistan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor.
Beni kurtaran<br> 2 kişi sele kapıldı

Beni kurtaran
2 kişi sele kapıldı

​Bozkurt'u harap eden selde hayata tutunanların hikayesi yürekleri burkuyor.

Aşılamada sıra<br> 15 yaş üstünde

Aşılamada sıra
15 yaş üstünde

Hastalığı atlatanların aşı olma süresi 1 aya indirildi.

Sahte psikolog <br>hasta ediyor

Sahte psikolog
hasta ediyor

​Diplomasını sorgulayın üzülmeyin.
Çöküşün fotoğrafı

Çöküşün fotoğrafı

​Kabil'in düşüşünü Beyaz Saray'da boş gözlerle izledi.
Pençe'de şehit acısı

Pençe'de şehit acısı

Üs bölgesini hedef alan teröristler, Mehmetçik'le çatıştı.
Olaylı maçta Galatasaray kazandı

Olaylı maçta Galatasaray kazandı

​Sarı kırmızılılar deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-0 yendi.
Trabzonspor'dan farklı başlangıç

Trabzonspor'dan farklı başlangıç

​Bordo mavililer yeni sezondaki ilk lig maçını farklı kazandı.

Önce özür dileyecek!

Önce özür dileyecek!

​Fatih Terim, Marcao hakkında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.