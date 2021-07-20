Teknoloji Milyarder Jeff Bezos uzaya çıktı
BİLİM

Milyarder Jeff Bezos uzaya çıktı

Amazon'un kurucusu milyarder iş insanı Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı. 11 dakika süren seyahatin ardından milyarderler dünyaya geri döndü. Mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz yapılan uçuş, tarihte bir ilk olma özelliği taşıyor.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Milyarder Jeff Bezos uzaya çıktı
Yolculuk 11 dakika sürdü.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin’in insanlı ilk uzay uçuşunda yer alacağını açıklamıştı.

Bezos'un uzay seyahati Türkiye saati ile bugün (20 Temmuz) 16.00 sularında başladı. Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı.

Milyarderlerin uzay seyahati 11 dakika sürdü. Uzay yolcularını taşıyan kapsül dünyaya geri dönerek başarılı bir şekilde iniş yaptı.

TAMAMI SİVİLLERDEN OLUŞAN İLK UÇUŞ

Mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz yapılan uçuş, tarihte bir ilk olma özelliği taşıyor. Uçuşta Bezos'a kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra Amerikalı kadın havacı 82 yaşındaki Wally Funk ve Somerset Capitals Partner şirketinin üst yöneticisinin 18 yaşındaki fizik öğrencisi oğlu Olivier Deamon da yer aldı.

106 KM YÜKSEKLİĞE ÇIKTILAR

Oliver Deamen uzaya gidecek "en genç", Funk ise "en yaşlı" kişi olacak. Uçuştan önce hızlandırılmış eğitim gören Bezos ve beraberindekileri taşıyan aracın, 106 kilometre yüksekliğe çıkması hedefleniyor.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos uzaya gidiyor
DÜNYA
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos uzaya gidiyor
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Jeff Bezos uzaya çıktı

Jeff Bezos uzaya çıktı

​Milyarder iş insanı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı.

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