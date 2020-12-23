ABD'li milyarderlerin serveti Kovid-19'a rağmen 1 trilyon dolardan fazla arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomi ve sağlık alanında zor günler geçiren dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de, milyarderler ise servetlerine servet kattı.

Amerikalı siyasi savunma grubu Americans for Tax Fairness tarafından yayımlanan rapora göre, salgın döneminin başlangıcından aralık ayına kadar olan süreçte Amerikalı 651 milyarderin toplam serveti, 1 trilyon dolardan fazla artışla 4 trilyon dolara ulaştı.

Listenin ilk 10 sırasının toplam serveti 1 trilyon dolar

Ülkede salgın kısıtlamalarının ortaya çıkmaya başladığı tarih olan 18 Mart 2020'de 2,95 trilyon dolar olan ABD'li milyarderlerin serveti, 7 Aralık 2020 itibarıyla yüzde 36 artarak 4,01 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Listenin ilk 10 sırasında yer alan milyarderlerin toplam serveti ise yaklaşık 1 trilyon dolar oldu.

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651 milyarderin toplam serveti, ABD nüfusunun neredeyse yarısı olan ve toplam 2 trilyon dolara sahip olan 165 milyon alt gelirlinin servetinin 2 katına denk geliyor.