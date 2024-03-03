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Dünya

ABD'li yetkiliden İsrail'in ateşkesi kabul ettiği iddiası: Altı hafta sürecek

ABD'li bir yetkilinin iddiasına göre İsrail, Gazze Şeridi'nde altı haftalık bir ateşkesi kabul etti. Yapılan açıklamada “Şimdi de Hamas'ın kabul etmesi gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.

00:02 - 3/03/2024 Pazar
Güncelleme: 00:46 - 3/03/2024 Pazar
IHA
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor.
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken ABD, Katar, Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında ateşkes görüşmeleri sürüyor. ABD'li bir yetkili bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgede 6 hafta sürecek bir ateşkesi kabul ettiğini iddia ederken, “
Şimdi de Hamas'ın kabul etmesi gerekiyor”
dedi.

İsmi açıklanmayan yetkili, kabul edilen bu ateşkesin kalıcı olarak bölgede sürmesi için çalışmaların devam edeceğini de ifade etti.



#İsrail
#Gazze
#Ateşkes
1 saat önce
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