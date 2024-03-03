ABD'li yetkiliden İsrail'in ateşkesi kabul ettiği iddiası: Altı hafta sürecek

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken ABD, Katar, Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında ateşkes görüşmeleri sürüyor. ABD'li bir yetkili bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgede 6 hafta sürecek bir ateşkesi kabul ettiğini iddia ederken, “

Şimdi de Hamas'ın kabul etmesi gerekiyor”