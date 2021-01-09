​ABD’nin en gergin 12 günü: Yemin töreninde yokum

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’taki devir teslim törenine katılmayacağını bildirdi. Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Trump, Biden’ın yemin ederek göreve başlayacağı törene katılıp katılmayacağına ilişkin sorulara açıklık getirdi. Trump, paylaşımında, “Merak edenler için, 20 Ocak’taki göreve başlama törenine katılmayacağım.” ifadesini kullandı. Ülkedeki yasalar gereği Biden, 20 Ocak’ta başkent Washington’da düzenlenecek törenle görevine başlayacak. Bu arada eski başkanlar Obama, Bush ve Clinton’ın, törende hazır bulunacakları açıklandı.

Trump’ın 20 Ocak'taki törenden önce Washington DC’yi terk etmesi bekleniyor.

ÖZEL AF PLANI

Öte yandan ABD’de 6 Ocak’ta yaşanan Kongre baskınından sorumlu tutulan Trump’a yönelik görevden alınma ihtimalleri tartışılırken, Trump’ın danışmanlarıyla kendisi için “özel af” çıkarmayı tartıştığı öne sürüldü. New York Times’ın, konu hakkında bilgisi olan iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump’ın, 3 Kasım başkanlık seçimlerinden sonra danışmanlarıyla kendisi için “özel af” çıkarması durumunda yasal ve siyasi sonuçlarının ne olacağını değerlendirdiği belirtildi.

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DAHA ÖNCE GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Haberde, Trump’ın kendisine özel af çıkarma konusunu, 5 Ocak’ta Georgia’da yapılan Senato seçimleri için eyalet sekreterini arayarak ‘sonuçları kendi lehine çevrilmesi’ adımı atması çağrısı ile 6 Ocak’ta destekçilerinin Kongreyi basma olayından sorumlu tutularak yargılanması gerektiği tartışmalarından sonra gündeme getirip getirmediğinin ise net olmadığı kaydedildi. Şu ana kadar 89’u kendisi ile bağlantılı kişiler olmak üzere 94 “özel af” çıkaran Trump, kendisinden sonra kurulacak Biden hükümetinin ailesi hakkında soruşturma açabileceği endişesiyle çocukları Donald Jr., Eric ve Ivanka ile damadı Jared Kushner için de özel af çıkarabileceğini gündeme getirmişti.

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EYALET SUÇLARINI İÇERMİYOR

Haberde görüşlerine yer verilen hukuk uzmanları, daha önce hiçbir ABD başkanının kendisi için “özel af kararnamesi” imzalamadığına dikkat çekerek, böyle olası bir uygulamanın sonraki başkanlar ve adalet sistemi için tehlikeli bir emsal teşkil edeceği uyarısında bulundu. Trump’ın kendisi için çıkarabileceği özel affın mahkemeler tarafından tanınıp tanınmayacağının da ayrı bir tartışma konusu olacağını belirten uzmanlar, söz konusu başkanlık özel affının sadece federal suçlamaları kapsadığı, eyalet bazındaki suçlamaları ise içermediğine vurgu yaptı.

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PENCE 25. MADDEYİ KULLANMAYA KARŞI

New York Times gazetesinin bir başka iddiasına göre ise, Başkan Yardımcısı Mike Pence, başkanın görevini yerine getirememesi durumunda görevden alınmasını öngören Anayasa’nın 25. ek maddesini devreye sokma çağrılarını reddetti. Gazete, Pence’e yakın bir yetkiliyi habere kaynak olarak gösterirken, Pence’in tutumunun bazı kabine üyeleri tarafından da desteklendiğini kaydetti. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi başta olmak üzere pek çok isim, Pence’e, Anayasa’nın 25. ek maddesini kullanarak olanlardan sorumlu tuttukları Trump’ı bir an önce görevden alma çağrısında bulunmuştu. 25. ek maddenin kullanılması çağrısı yapan isimler, Pence’in böyle bir adım atmaması durumunda, azil soruşturması seçeneğinin de masada olduğunu belirtiyor.

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İstifalar sürüyor

ABD’de Kongre baskını nedeniyle Beyaz Saray’da ardı ardına yaşanan istifaların ardından, kabineden de ikinci istifa geldi. Ulaştırma Bakanı Elaine Chao’nun ardından Eğitim Bakanı Betsy DeVos da Trump’a gönderdiği istifa mektubunu yayımladı. Trump’ı tansiyonu yükselt mek ve Kongre baskını için insanları kışkırtmakla suçlayan DeVos, “Sizin söylemlerinizin olaylar üzerindeki etkisi konusunda şüphem yok ve bu benim için patlama noktası oldu” ifadesini kullandı. Öte yandan Amerikan basınına yansıyan iddialara göre, Beyaz Saray’daki başka isimler de istifalarını açıklamayı planlıyor. İddialara göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Chris Liddell da görevinden ayrılmayı düşünen diğer isimler arasında yer alıyor.

OYNAT 00:29 Joe Biden Kongre binasını basanlara ateş püskürdü: Onlar isyankar ayak takımı, terör estiren isyancılardı ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden Kongre Binası baskınına ilişkin yaptığı açıklamada, “Çeşitli protestolar oldu ama bu kişilere protestocu diyemeyiz. Onlar isyankar, ayak takımı bir kalabalıktı. Yerli teröristlerdi. Bu kadar basit' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:31 ABC muhabirinden ABD'deki olaylara Ortadoğu yorumu: Şu an Kabil'de değilim, Bağdat'ta değilim Amerika'dayım! ABD'deki olaylar Amerikan basınının dengesini bozdu. Tarihinin en ilginç günlerinden birini yaşayan ABD'de medya şaşkınlığını gizleyemiyor. ABC kanalı muhabiri anons geçerken, kendisini ABD'nin kana buladığı Ortadoğu ülkelerinden birindeymiş gibi hissettiğini söyledi. Muhabir yaşadığı şaşkınlığı şu cümleyle anlattı: 'Bağdat'ta değilim, Kabil'de değilim, yurt dışında tehlikeli bir durumda değilim Amerika'dayım. Bunu bilmek korkunç.' BiP'te paylaş

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Göstericilere sert çıktı

ABD Başkanı Trump, kendisini destekleyen göstericilerin Kongreyi basmasına gelen tepkilerin ardından Twitter hesabından bir video mesaj yayımladı. 12 saatlik paylaşım engelinin kalkmasının ardından yayımladığı mesajda kongreye yönelik baskını “çirkin bir saldırı” olarak nitelendiren Trump, “Tüm Amerikalılar gibi ben de şiddet, hukuksuzluk ve kargaşadan dolayı sarsıldım” ifadesini kullandı. Protestoculara da sert tepki gösteren Trump, “Siz ülkemizi temsil etmiyorsunuz. Hukuku çiğneyenler, bunun bedelini ödeyeceksiniz” dedi. Trump, seçim kampanya ekibinin seçim sonuçlarına itiraz için tüm hukuki yolları kullandığını belirterek, tek amacının seçim güvenliğini sağlamak olduğunu savundu. Ülkedeki seçim sisteminde reformun şart olduğunun altını çizen Trump, “Şimdi, Kongre seçim sonuçlarını tescil etti ve yeni yönetim 20 Ocak’ta görevine başlayacak. Şu anda benim amacım yumuşak, düzenli ve kusursuz bir geçiş sürecini sağlamak” açıklaması yaptı. ABD Başkanı’nın konuşmasını “müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor” sözleriyle tamamlaması ise dikkat çekti.

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