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Dünya ABDnin eski Bakü Büyükelçisi Bryza Azerbaycan zaferini Türk İHA ve SİHAlarına borçlu
ASYA

ABD’nin eski Bakü Büyükelçisi Bryza: Azerbaycan zaferini Türk İHA ve SİHA'larına borçlu

ABD’nin eski Azerbaycan Büyükelçisi ve eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, Dağlık Karabağ anlaşması ile Azerbaycan'ın tarihindeki en büyük zaferi elde ettiğini söyledi. Bryza “Azerbaycan hem masada hem de sahada beklenmedik ve kararlı bir başarı elde etti. Bu Azerbaycan tarihindeki en büyük zaferdir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
ABD'li diplomat Bryza
ABD'li diplomat Bryza

ABD’nin eski Azerbaycan Büyükelçisi ve eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, Azerbaycan'ın zaferini değerlendirdi. Bryza imzalanan ateşkes antlaşmasına ilişkin, “Azerbaycan hem masada hem de sahada beklenmedik ve kararlı bir başarı elde etti. Bu Azerbaycan tarihindeki en büyük zaferdir” dedi.

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HEM MASADA HEM SAHADA KAZANDI

Azerbaycan’ın anlaşmada kazanan taraf olduğunu ifade eden Bryza, “Azerbaycan hem masada hem de sahada beklenmedik ve kararlı bir başarı elde etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, savaş olmasa da bu sonucu kabul edebilirdi, müzakerelerden çekildi ve yıllardır masada duran müzakere formülünü reddetti. Savaşa girdi ve savaşa girmese dahi sahip olabileceği şeye sahip oldu. Böylece Azerbaycan, Karabağ'ı çevreleyen tüm topraklarını ele geçirecek, Aralık ayına kadar kontrolüne dönecek.” dedi.

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AZERBAYCAN ORDUSUNUN PERFORMANSI ŞAŞIRTTI
Anlaşmanın Azerbaycan’ın askeri ve diplomatik başarısının bir göstergesi olduğunu vurgulayan Bryza, şöyle devam etti:

“Azerbaycan ordusunun savaş alanında bu kadar iyi performans göstermesinin Azerbaycan liderlerini bile şaşırttığını düşünüyorum. Başlangıçta bu başarıyı, Azerbaycan’ın satın alarak envanterine kattığı Türk İHA ve SİHA’ları borçluydu. Daha sonra da İHA'lardan gelen istihbaratın topçu ile koordinasyonu. Bence bu Ermeni ordusunun şimdiye kadar yaşadığı en korkunç şeydi. Ermenilerin dronların geldiğini duyduklarında kaçıp gittikleri çok fazla görüntü var. Azerbaycan bu saldırıları yıkıcı bir etkiyle kullandı, birkaç hafta önce İran sınırında bir atılım yaptı ve oradan kuzeye doğru ilerledi.”

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