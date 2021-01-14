ABD’nin Idaho eyaletinden dijital darbeye tepki: Facebook ve Twitter erişimi kapatıldı

Sosyal medya şirketlerinin 20 ocak'ta görevini Joe Biden'a devredecek olan Donald Trump'ın hesaplarını askıya almasına ABD'nin bir eyaletinden tepki geldi.
Idaho Eyaleti’nde yayın yapan Krem televizyonu, ‘Your T1 WIFI’ internet servis sağlayıcı şirketin duyurusunu yayınladı.
SANSÜRE DİKKAT ÇEKİLDİ
Duyuruda, Twitter ve Facebook’un kullanıcılara ve enformasyona yönelik uyguladığı sansüre dikkat çekildi.
Şirket, sosyal medyada sansüre yer olmadığını vurgulayarak, “Bu iki siteyi erişime kapatma kararı aldık” açıklamasında bulundu.
Youtube, Twitter ve Facebook ABD Başkanı Donald Trump'ın hesaplarını askıya almış, bu adım bir dijital darbe olarak nitelendirilmişti.