ABD’nin Idaho eyaletinden dijital darbeye tepki: Facebook ve Twitter erişimi kapatıldı

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Komiser ve polislerin üyesi olduğu suç örgütü darphane gibi çıktı

Adana’da aralarında bir komiser ve 13 polisinde de bulunduğu “organize suç örgütüne” yönelik 550 polisle şafak vakti yapılan operasyon 71 bin lira para, 21 silah ele geçirildi. Zanlıların “adam öldürme, yaralama, yağma, silah ve uyuşturucu ticareti” yaptıkları bildirildi.