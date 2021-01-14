Dünya ABDnin Idaho eyaletinden dijital darbeye tepki Facebook ve Twitter erişimi kapatıldı
AMERİKA

ABD’nin Idaho eyaletinden dijital darbeye tepki: Facebook ve Twitter erişimi kapatıldı

Sosyal medya devlerinin Trump'a dijital darbesine Idaho eyaletinden tepki geldi. ABD’de faaliyet gösteren ‘Your T1 WIFI’ adlı internet servis sağlayıcısı, Idaho Eyaleti’nde Facebook ve Twitter’a erişimi engelledi. Bu karara sebep olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın hesaplarının kapatılması gösterildi.

Haber Merkezi Diğer
Birçok sosyal medya uygulaması Trump'ın hesabını askıya aldı.
Birçok sosyal medya uygulaması Trump'ın hesabını askıya aldı.

Sosyal medya şirketlerinin 20 ocak'ta görevini Joe Biden'a devredecek olan Donald Trump'ın hesaplarını askıya almasına ABD'nin bir eyaletinden tepki geldi.

Idaho Eyaleti’nde yayın yapan Krem televizyonu, ‘Your T1 WIFI’ internet servis sağlayıcı şirketin duyurusunu yayınladı.

Trump’a dijital darbe
DÜNYA
Trump’a dijital darbe

SANSÜRE DİKKAT ÇEKİLDİ

Duyuruda, Twitter ve Facebook’un kullanıcılara ve enformasyona yönelik uyguladığı sansüre dikkat çekildi.

Şirket, sosyal medyada sansüre yer olmadığını vurgulayarak, “Bu iki siteyi erişime kapatma kararı aldık” açıklamasında bulundu.

Youtube, Twitter ve Facebook ABD Başkanı Donald Trump'ın hesaplarını askıya almış, bu adım bir dijital darbe olarak nitelendirilmişti.

Trump'a bir darbe daha: Hesabını kalıcı olarak kapatmaya karar verdi
DÜNYA
Trump'a bir darbe daha: Hesabını kalıcı olarak kapatmaya karar verdi

Twitter’ın CEO’sundan Trump açıklaması: Doğru bir karardı
DÜNYA
Twitter’ın CEO’sundan Trump açıklaması: Doğru bir karardı
Abone Ol Google News
Tosun Paşa filmi gerçek oldu

Tosun Paşa filmi gerçek oldu

​Aileler kız evinin önünde karşılaştı.
Akılalmaz hileler var

Akılalmaz hileler var

​Her derde deva ama fırsatçılar insan sağlığını hiçe sayıyor.
Ümit Özdağ: HDPnin hakkını savunan CHP şimdi bana saldırıyor

​Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki operasyonda ilginç bilgiler ortalığa döküldü.

​Millet İttifakı yerel yönetimlerde dağıldı.

Türk bilim<br>insanı geliştirdi

Türk bilim
insanı geliştirdi

​MS hastalarına umut olacak ilaç.
ABD'yi ayağa<br>kaldıracak olay

ABD'yi ayağa
kaldıracak olay

Ekibinden bir kadın seçimlerde hile yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
Aranan<br>356 kişi yakalandı

Aranan
356 kişi yakalandı

​İstanbul'un 39 ilçesinde huzur uygulaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.