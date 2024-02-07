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Dünya

ABD'nin intikam saldırısı mı? Irak'ta patlama sesleri: Bağdat'ta bir araç hava saldırısıyla vuruldu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araç hava saldırısıyla hedef alındı. Saldırıya ilişkin henüz resmi kaynaklardan açıklama yapılmazken, saldırıda Ketayib Hizbullah mensubu iki kişinin öldüğü ileri sürüldü. Saldırıyı, Ürdün'de askeri üssünün hedef alınmasından sonra Suriye'de İran hedeflerini vurarak intikam saldırısı başlatan ABD'nin düzenlediği iddia edildi.

22:52 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 23:16 - 7/02/2024 Çarşamba
AA
Bağdat'ta hava saldırısı.
Bağdat'ta hava saldırısı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusunda patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde bir aracın hava saldırısına hedef olduğu öne sürüldü.



Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD karşıtı sloganlar atıldı

Bağdat'taki İHA saldırısı sonrası olay yerinde toplanan kalabalık ABD karşıtı sloganlar attı.

İran tarafından desteklenen Haşdi Şabi'nin bir parçası olan Ketayib Hizbullah mensubu iki kişinin öldüğü ileri sürülen saldırıyla ilgili ABD'den de şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.



#Bağdat
#hava saldırısı
#IRAK
#PATLAMA
28 dakika önce
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