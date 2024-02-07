ABD'nin intikam saldırısı mı? Irak'ta patlama sesleri: Bağdat'ta bir araç hava saldırısıyla vuruldu

Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusunda patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde bir aracın hava saldırısına hedef olduğu öne sürüldü.
Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
ABD karşıtı sloganlar atıldı
Bağdat'taki İHA saldırısı sonrası olay yerinde toplanan kalabalık ABD karşıtı sloganlar attı.
İran tarafından desteklenen Haşdi Şabi'nin bir parçası olan Ketayib Hizbullah mensubu iki kişinin öldüğü ileri sürülen saldırıyla ilgili ABD'den de şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.