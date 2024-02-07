ABD'nin intikam saldırısı mı? Irak'ta patlama sesleri: Bağdat'ta bir araç hava saldırısıyla vuruldu

Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

İran tarafından desteklenen Haşdi Şabi'nin bir parçası olan Ketayib Hizbullah mensubu iki kişinin öldüğü ileri sürülen saldırıyla ilgili ABD'den de şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.