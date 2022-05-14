Dünya ABDnin Milwaukee kentinde silahlı saldırı Üç yaralı
AMERİKA

ABD'nin Milwaukee kentinde silahlı saldırı: Üç yaralı

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larının ardından düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi yaralandı.

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Haber Merkezi AA
ABDnin Milwaukee kentinde silahlı saldırı: Üç yaralı
Arşiv.

Milwaukee İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, NBA play-off karşılaşmalarının yapıldığı Milwaukee'nin Deer bölgesindeki bir eğlence mekanının önünde çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtildi.

Deer'deki kavganın ardından silahlı saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, görgü tanıklarının altı ila sekiz el ateş edildiğini aktardığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda aralarında 30 yaşındaki bir erkekle 16 yaşındaki genç kızın da olduğu üç kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, saldırıyla ilgili 29 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırı, Boston Celtics'in Milwaukee Bucks'ı 108-95 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından düzenlendi.

Milwaukee Emniyeti, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

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