Dünya ABDnin S-400 korkusu Beyaz Saraydan Türkiyeye yaptırım tehdidi
AMERİKA

ABD'nin S-400 korkusu: Beyaz Saray'dan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Kongresi'nin S-400'lerden vazgeçilmemesi durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almaya hazır olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Trump’ın yeni ulusal güvenlik danışmanı O’Brien
Trump’ın yeni ulusal güvenlik danışmanı O’Brien

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien, CBS televizyonunun canlı yayınında yaptığı açıklamada, ABD Kongresi'nin S-400'lerden vazgeçilmemesi durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almaya hazır olduğunu, bu konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından da dile getirileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'leri alamazlar dediler aldık, şimdi hedef Rusya ile ortak üretime geçmek
OYNAT 01:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'leri alamazlar dediler aldık, şimdi hedef Rusya ile ortak üretime geçmek
S-400'lere ilişkin alımlarına değinen Erdoğan, ''S-400'leri alamazsınız dediler, uçaklar geldi. Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz. Hedefimiz ortak üretim' dedi.


NE OLMUŞTU?

  • Rusya ve Türkiye, Rus hava savunma sistemi S-400'lerin Türkiye'ye temini konusunda Eylül 2017'de anlaşmaya imza atmıştı. Moskova, Türkiye'ye ilk S-400 sevkiyatını Temmuz 2019'da tamamlamıştı. S-400’lerin Nisan 2020'de faal hale getirilmesi planlanıyor.
  • ABD Kongresi, 2017 Ağustos ayında çıkardığı bir yasayla Rusya ile savunma sanayi alanında işbirliği yapan kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanması kararı almıştı. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) olarak bilinen yasa kapsamına girdiği biliniyor.
ABDnin S-400 korkusu

ABD'nin S-400 korkusu

Beyaz Saray'dan Türkiye'ye yönelik yaptırım açıklaması.
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