'Abdülhamid Han' endişesi Yunan basınında: Doğu Akdeniz'de bir meydan okumanın habercisi

Türkiye, dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han'ın ağustos ayının ikinci haftasında göreve başlayacak olmasının gururunu yaşıyor.
7. nesil teknolojiye sahip 5 sondaj gemisinden biri olan Abdülhamid Han, bir süredir iplerin gergin olduğu Yunanistan'ın da hedefinde...
Yunanistan basınından gazeteler, sondaj gemisiyle ilgili gelişmeleri okurlarına aktardı.
Kathimerin i gazetesi, Ankara'nın ağustos ayında sondaj planladığına ilişkin habere yer verdi. "Faaliyet alanı muhtemelen Akdeniz"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, geminin çalışma bölgesine ilişkin kararın henüz verilmediğine ilişkin ifadeleri anımsatıldı.
Söz konusu sondaj kulesinin, yakında çalışmalarına başlayacağı belirtilerek,
"Faaliyet alanı muhtemelen Akdeniz olacak." denildi. Libya ile hidrokarbon ortaklığı senaryosu
Abdülhamid Han gemisinin özelliklerinin de paylaşıldığı haberde, Libya merkezli hidrokarbon araştırma şirketi ile iş birliği senaryolarının konuşulduğu belirtildi.
"Doğu Akdeniz'de meydan okumanın habercisi" Proto Thema gazetesi, "Ağustos başında Türk sondaj kulesi 'Abdülhamid Han' geliyor" başlıklı haberinde, geminin dünyada 7'nci nesil beş gemiden biri olduğu ayrıntısı aktarıldı.
Haberde,
"Türkiye'nin termometreyi tekrar yükseltmesi bekleniyor, bu da Doğu Akdeniz'de bir meydan okumanın habercisi" ifadesi kullanıldı. Türkiye'yi provokasyonla suçlamaya çalıştılar Skai televizyonu da Türkiye'nin ağustos ayında Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yürüteceğini duyurdu.
Yeni sondaj gemisinin ilk sondaj sahasının Doğu Akdeniz olmasının beklendiği ifade edildi.
Türkiye'nin, kendi münhasır ekonomik bölgesinde yürüttüğü faaliyetleri hedef alan medya kuruluşu, "Ankara'dan Doğu Akdeniz'de provokasyon" şeklinde bir ifadeye imza attı.
EKONOMİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Abdülhamid Han sondaj gemisi ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, adını ‘Abdülhamid Han’ olarak açıkladığı Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisinde çalışmalar Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı’nda sürüyor. Kırmızı beyaza boyanan ve Türk bayrağı işlenen gemideki çalışmaların 10 gün içinde tamamlanarak göreve hazır hale geleceği öğrenildi.
Mersin-Antalya D-400 karayolundan geçen herkesin rahatlıkla gördüğü devasa gemi vatandaşların da ilgisini çekiyor. Yoldan geçen vatandaşlar mola verip geminin oluşturduğu manzarayı izleyerek hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Bazı vatandaşlar da sahil kenarında kamp kurarak hem deniz keyfini yaşıyor, hem de gemiyi izleyerek gününü geçiriyor.
Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak “Mavi Vatan”daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor.
Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor. Güney Kore’deki Okpo Limanı’ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs’ta Mersin’in Taşucu Limanı’na ulaşmasının akabinde çalışmalara başlanan geminin 15 Temmuz’da göreve başlamasının planlandığı öğrenildi.
Bölgede kamp yaptığını belirten Fırat Bakar, “Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Tüm Türkiye’nin gurur duyduğu gemimizi izleyerek tatilimizi yapıyoruz” dedi.
'Abdülhamid Han' gemisinin manzarasında kamp
'Abdülhamid Han' gemisinin manzarasında kamp
Türkiye'nin filosuna kattığı 4'üncü sondaj gemisinde son hazırlıklar hızla sürerken, 10 gün içerisinde göreve hazır olmasının beklendiği bildirildi. Gemi ile gurur duyan vatandaşlar ise geminin karşısına kamp kurup, tatil yapıyor.
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Mersin'in Taşucu Limanında bakım onarım çalışmaları devam eden Abdülhamid Han, kırmızı beyaza boyanıp üzerine Türk bayrağı işlenirken, geminin adı ise önümüzdeki günlerde yazılacak. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği “Süper Ay\" tüm dünyada fotoğrafçılar tarafından farklı mekanlarda görüntülenirken, Mersin'in Silifke ilçesinde bakıma alınan \"Abdülhamid Han\" sondaj gemisinin “Süper Ay\"la görüntüsü hayranlık uyandırdı.
Fotoğraf sanatçısı Nadir Köksoy yaptığı açıklamada, “Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği “Süper Ay\" tüm Dünya da fotoğrafçılar tarafından farklı mekanlarda görüntülendi. Silifke'de bu görüntülerden mahrum kalmasın istedim. Türkiyemizin 4. Sondaj gemisi bana güzel modellik yaptı. Arada bulut olduğu için tam istediğim çekim olmadı ama yine de güzel kareler ortaya çıktığını düşünüyorum\" dedi.
Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak “Mavi Vatan\"daki hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.
Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.
Türkiye'nin yeni sondaj gemisi ’Abdülhamid Han’ Süper Ay’la görüntülendi
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük görüldüğü “Süper Ay" tüm dünyada fotoğrafçılar tarafından farklı mekanlarda görüntülenirken, Mersin'in Silifke ilçesinde bakıma alınan ve "Abdülhamid Han" adı verilen Türkiye'nin en güçlü sondaj gemisinin “Süper Ay"la görüntüleri izleyenleri hayran bıraktı.