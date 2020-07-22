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Dünya ABDye ait savaş gemisi Dedeağaçta Bizans bayrağı çekti iddiası
AVRUPA

'ABD'ye ait savaş gemisi Dedeağaç'ta Bizans bayrağı çekti' iddiası

Yunanistan'ın Dedeağaç kentine demirleyen ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin grandi direğine Yunanistan ve Bizans bayrağı çektiği iddia edildi. ABD, Türkiye sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan liman kentindeki askeri varlığını birkaç yıldır arttırıyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD'ye ait savaş gemisinin Bizans bayrağı taşıdığı iddia edildi.
ABD'ye ait savaş gemisinin Bizans bayrağı taşıdığı iddia edildi.

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde demirleyen ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin grandi direğine Bizans bayrağı çektiği öne sürüldü.

ABD donanması, Türkiye sınırına yaklaşık 60 km uzaklıkta bulunan Dedeağaç'taki askeri varlığını uzun süredir arttırıyordu.

"ABD ORDUSUNUN ETKİNLİĞİNE KATKILAR SUNUYOR"

  • ABD'li Diplomat Gregory Pfleger, geçtiğimiz günlerde Dedeağaç'ın stratejik bir liman olduğunu vurgulayarak, Yunanistan'ın ABD ordusunun bölgedeki etkinliğine katkılar sunduğunu söylemişti.

NAVTEX İLANI SONRASI TANSİYON YÜKSELDİ

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında, Türkiye'nin Meis adası çevresinde "denizcilik uyarı notu" olarak bilinen NAVTEX ilan etmesi Yunanistan'da paniğe neden oldu.

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