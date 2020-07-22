'ABD'ye ait savaş gemisi Dedeağaç'ta Bizans bayrağı çekti' iddiası

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde demirleyen ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin grandi direğine Bizans bayrağı çektiği öne sürüldü.
ABD donanması, Türkiye sınırına yaklaşık 60 km uzaklıkta bulunan Dedeağaç'taki askeri varlığını uzun süredir arttırıyordu.
"ABD ORDUSUNUN ETKİNLİĞİNE KATKILAR SUNUYOR"
- ABD'li Diplomat Gregory Pfleger, geçtiğimiz günlerde Dedeağaç'ın stratejik bir liman olduğunu vurgulayarak, Yunanistan'ın ABD ordusunun bölgedeki etkinliğine katkılar sunduğunu söylemişti.
NAVTEX İLANI SONRASI TANSİYON YÜKSELDİ
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında, Türkiye'nin Meis adası çevresinde "denizcilik uyarı notu" olarak bilinen NAVTEX ilan etmesi Yunanistan'da paniğe neden oldu.