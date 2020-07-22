'ABD'ye ait savaş gemisi Dedeağaç'ta Bizans bayrağı çekti' iddiası

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Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Müslümanlar, "kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?" sorunun merak etmeye başladı. Diyanet İşleri Bakanlığı, kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu? sorusuna cevap verdi. Haberimizde kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.