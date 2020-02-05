Dünya ABDye Türk emniyet müdürü Kuran-ı Kerime el basıp göreve başladı
AMERİKA

ABD’ye Türk emniyet müdürü: Kur'an-ı Kerim'e el basıp göreve başladı

ABD’de Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey Eyaleti'ndeki Paterson şehrine ilk kez Türk kökenli Emniyet Müdürü atandı. 32 yıldır Paterson Emniyeti'nde görev yapan İbrahim Mike Baycora,

düzenlenen resmi törende Kur'an-ı Kerim’e el basarak, yemin edip görevine başladı.

Haber Merkezi AA
Baycora, törenin sonunda Türkçe yapılan duanın ardından, tebrikleri kabul etti.
Baycora, törenin sonunda Türkçe yapılan duanın ardından, tebrikleri kabul etti.

Paterson Polis Teşkilatı'nda 32 yıldır görev yapan İbrahim Mike Baycora, Paterson Belediyesinde düzenlenen törenle yemin ederek, resmen görevine başladı. Türk diplomatik misyonundan temsilcilerin yanı sıra, New York ve New Jersey’de yaşayan Türk toplumu üyeleri, Paterson yönetiminden üst düzey yetkililer ve Baycora’nın ailesi ve yakınlarının katıldığı yemin töreni, Amerikan milli marşı ve dua ile başladı.

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AA

"Bu görevi hak etti"

Törende bir konuşma yapan Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Amerika’da bugün tarih yazdıklarını belirterek, “Baycora, Paterson şehrinin ilk Türk, ilk Müslüman, ilk kimya mühendisi eğitimli emniyet müdürü oluyor” dedi. Sayegh, Baycora’nın uzun yıllar polis teşkilatında süren gayretlerinden dolayı bu görevi hak ettiğini belirterek, “Baycora, bir Amerikan rüyasıdır, bugün geldiği konuma kendi çabası ile gelmiştir. Bu Paterson’ın zaferidir, Amerika’yı evi bilen göçmenlerin zaferidir” ifadelerini kullandı.

AA

''Daha güvenli bir şehir haline getireceğim"

228 yıllık tarihi binada düzenlenen törende daha sonra Baycora, Kur'an-ı Kerim’e el basarak, yemin etti. Paterson şehrine hizmet etmekten mutluluk duyacağını anlatan Baycora, şehri suç ve uyuşturucudan kurtarmak ve daha güvenli bir şehir haline getirmek için çok çalışacağını söyledi.

AA

"Türk olmakla gurur duyuyorum"

  • Türk olmasından ve doğduğu ülkeden dolayı gurur duyduğunu vurgulayan Baycora, "Bugün çok mutluyum. Burada yaşadığımız olay, dünyanın neresinden gelirseniz gelin, bu ülkede fırsatlar olduğunun ispatıdır" diye konuştu.

Aslen Eskişehir'de doğdu

Eskişehir'de doğan ve küçük yaşta Amerika’ya giden Baycora, Paterson şehrinde büyüdü. New Jersey Rutgers Üniversitesi'nde kimya mühendisliği alanında diploma alan Baycora, 1988 yılında Paterson Polis Teşkilatı'na katıldı.

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