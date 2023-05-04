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Dünya

ABD'yi sarsan 'Biden' iddiası: FBI'ın elinde para alışverişine dair belge var

ABD'de, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Adalet Bakanlığının, Başkan Joe Biden'ın, başkan yardımcısı olduğu dönemde, yabancı uyruklu biri ile para alışverişine dair bir belgeyi elinde bulundurduğu iddia edildi.

07:29 . 4/05/2023 Perşembe
AA
James Comer- Chuck Grassley - Joe Biden

James Comer- Chuck Grassley - Joe Biden

Kongre'nin ileri gelen Cumhuriyetçi üyeleri, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer ile Senatör Chuck Grassley, FBI ile Adalet Bakanlığına mektup göndererek, ilgili belgeyi istedi.


İki Cumhuriyetçi üye, söz konusu mektupta, bir muhbirin, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, politika kararları için yabancı uyruklu kişi ile para alışverişinde bulunmasıyla ilgili detayları içeren belgenin bulunduğunu savunduğunu kaydetti.

Grassley, Fox Haber'e, "Söz konusu belgenin ne içerdiğini bekleyip göreceğiz. FBI, bunun doğru olup olmadığını açıklamalı." şeklinde konuştu.


"FBI'ın, ABD'nin şu anki mevcut başkanı hakkında çok ciddi ve ayrıntılı iddialar içeren sınıflandırılmamış ilgili dahili belgeye sahip olduğuna inandıklarını" belirten Grassley, FBI'ın bu iddiaları doğrulamak veya daha fazla araştırmak için neler yaptığını ise bilmediklerini öne sürdü.


Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Ian Sams, Twitter hesabından konu hakkında yaptığı paylaşımda, Comer ve Grassley'nin açıklamalarını eleştirdi.

Sams, "5 yıldır Kongre'deki Cumhuriyetçiler, Başkana karşı iddialarına bir kanıt sunmadan veya ABD çıkarları dışında herhangi bir şeyden etkilenen kararların kanıtı olmadan, temelsiz siyasi güdümlü saldırılar düzenliyorlar. İma yoluyla iddiaları tercih ediyorlar." ifadesini kullandı.




#ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI)
#Chuck Grassley
#James Comer
#Joe Biden
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