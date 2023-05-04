ABD'yi sarsan 'Biden' iddiası: FBI'ın elinde para alışverişine dair belge var

James Comer- Chuck Grassley - Joe Biden
Kongre'nin ileri gelen Cumhuriyetçi üyeleri, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer ile Senatör Chuck Grassley, FBI ile Adalet Bakanlığına mektup göndererek, ilgili belgeyi istedi.
Grassley, Fox Haber'e, "Söz konusu belgenin ne içerdiğini bekleyip göreceğiz. FBI, bunun doğru olup olmadığını açıklamalı." şeklinde konuştu.
"FBI'ın, ABD'nin şu anki mevcut başkanı hakkında çok ciddi ve ayrıntılı iddialar içeren sınıflandırılmamış ilgili dahili belgeye sahip olduğuna inandıklarını" belirten Grassley, FBI'ın bu iddiaları doğrulamak veya daha fazla araştırmak için neler yaptığını ise bilmediklerini öne sürdü.
Sams, "5 yıldır Kongre'deki Cumhuriyetçiler, Başkana karşı iddialarına bir kanıt sunmadan veya ABD çıkarları dışında herhangi bir şeyden etkilenen kararların kanıtı olmadan, temelsiz siyasi güdümlü saldırılar düzenliyorlar. İma yoluyla iddiaları tercih ediyorlar." ifadesini kullandı.