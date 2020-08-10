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Dünya ABnin Belarus seçim açıklaması Oylar doğru olarak sayılmalı ve açıklanmalı
AVRUPA

AB'nin Belarus seçim açıklaması: Oylar doğru olarak sayılmalı ve açıklanmalı

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesine tepki gösteren Avrupa Birliği, "seçimde kullanılan oyların doğru şekilde sayılması ve sonuçların doğru olarak açıklanması" gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi AA
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belarus'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra düzenlenen gösterilere müdahale edilmesine tepki gösterdi.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belarus'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra düzenlenen gösterilere müdahale edilmesine tepki gösterdi.

9 Ağustos Pazar günü Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasının ardından karşıt görüşlü bir grup seçimleri protesto etti. Belarus'ta düzenlenen gösterilere karşı güvenlik güçlerinin müdahalesi ile ilgili Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu:

  • "Taciz ve barışçıl gösterilerin şiddet kullanılarak bastırılmasının Avrupa'da yeri yoktur."

Beluras'ta temel haklara saygı gösterilmesi gerektiğini belirten von der Leyen, "Belarus makamlarına dünkü seçimlerde oyların doğru şekilde sayılması ve doğru olarak açıklanmasının sağlanması için çağrıda bulunuyorum" mesajını paylaştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medyada Belarus'taki seçimlerden sonra göstericilere müdahale edilmesine ilişkin mesaj paylaştı.

Göstericilere şiddet kullanmanın doğru olmadığını belirten Michel, "Konuşma özgürlüğü, toplanma özgürlüğü ve temel insan hakları uygulanmalı" mesajını yazdı.

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"İlişkileri şekillendirmek için gelişmeleri izleyeceğiz"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi de Belarus'taki seçimler ve sonrasındaki gösterilere ilişkin ortak açıklama yaptı.

Ortak açıklamada, AB'nin defalarca seçimlerin düzgün şekilde yapılmasına ilişkin beklentilerinin dile getirildiği hatırlatıldı.

  • "Seçim gecesi, barışçıl protestoculara yönelik orantısız ve kabul edilemez devlet şiddetiyle lekelenmiştir." denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
  • "Belarus yetkilileri, temel bir hak olan barışçıl toplanma hakkına saygı gösterilmesini sağlamalıdır. Belarus halkı, serbest seçimler ve demokrasi için eşi görülmemiş şekilde harekete geçmelerinin ardından şimdi oylarının doğru şekilde sayılmasını beklemektedir. Merkez Seçim Komisyonunun sonuçları Belarus halkının tercihini yansıtacak şekilde yayımlaması esastır."

"Sadece insan hakları, demokrasi, serbest ve adil seçimlerin uygulanması, Belarus'ta istikrarı ve egemenliği garanti edecektir. AB'nin tepkisini ve Belarus ile ilişkileri nasıl şekillendireceğimizi değerlendirmek amacıyla gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."

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"Seçim hileli" iddiasıyla gösteri yapıldı

Belarus’ta hafta sonu düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,23 ile kazandığı, muhalif Svetlana Tikhanovskaya'nın yüzde 9,9 oy aldığı açıklanmıştı.

Seçime hile karıştırıldığını savunan çok sayıda kişi sokaklara ve meydanlara inerek gösteri yapmış, devlet kurum ve kuruluşlarının yanı sıra şehir giriş ve çıkışları dahil pek çok bölgede sıkı güvenlik önlemi alan polis ile göstericilerin çatışmasında yaralananlar olduğu bildirilmişti.

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Belarus'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini 26 yıldır devleti yöneten Aleksandr Lukaşenko kazanınca ülkede büyük çatışmalar çıktı. Gün içinde internet ve elektrik kesintilerini bahane eden göstericiler tamamlanan seçimlerin hileli olduğunu savundu. Minsk sokaklarında başlayan protestolar büyüyünce polis ve asker sokaklara inerek protestoların önüne geçmeye çalıştı.

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