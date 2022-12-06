Dünya ABnin en kalabalık ülkesi konumunda Halkı yaşlanıyor başbakan devreye girdi
AVRUPA

AB'nin en kalabalık ülkesi konumunda: Halkı yaşlanıyor başbakan devreye girdi

Yaşlılık herkesin yaşayacağı bir dönem. Ülkeler, genç toplumları teşvik etmek için bir çok önerilerde bulunuyor. Avrupa Birliği'nin en kalabalık ülkesi olan İtalya ise hızla yaşlanıyor. Nüfusunun 59 milyona düştüğü ülkede başbakan Meloni, bu gidişatı tersine çevirmek ve aileleri desteklemek, 2023 bütçesinde bebek bakım ürünlerinde satış vergilerinin düşürülmesini ve çocuk yardımlarının artırılmasını önerdi.

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Haber Merkezi Diğer
ABnin en kalabalık ülkesi konumunda: Halkı yaşlanıyor başbakan devreye girdi
Foto: Arşiv.

Euronews'in haberine göre; Istat Başkanı Giancarlo Blangiardo, parlamentoda ilgili komisyon oturumunda yaptığı konuşmada, “1 Ocak 2022 itibariyle ve ilk ön verilere göre yerleşik nüfus 58 milyon 983 bine düştü” dedi.

  • Ülkenin aynı zamanda ünlü bir demografi uzmanı olan Blangiardo, ulusal nüfusun 2014'ten bu yana istikrarlı bir şekilde azaldığını belirterek, 2014 yılından bu yana 1,36 milyondan fazla kişilik kümülatif bir kayıp yaşadığı uyarasında bulundu.

Blangiardo, “Ülkemizin demografik görünümü, ortalama yaşam süresinde önemli bir artış ve doğum oranında eşit derecede belirgin bir düşüş ile özetlenebilir. Bu da nüfusun Avrupa'nın geri kalanına kıyasla çok daha hızlı yaşlandığını gösteriyor” dedi.

İtalya’da nüfusun düşmesi ve yaşlanması diğer olumsuzlukların yanı sıra düşen üretkenlik, daha az inovasyon ve daha yüksek refah faturaları ile bağlantılı olarak ekonomisinde durgunluk yaşayan bir ülke için ciddi bir endişe kaynağı oluyor.

Istat, eylül ayında ülkede nüfusun 2021'de 59,2 milyondan 2050'de 54,2 milyona ve 2070'te 47,7 milyona düşeceği tahmininde bulunmuştu.

İtalya’nın aşırı sağcı Başbakan Giorgia Meloni, bu gidişatı tersine çevirmek ve aileleri desteklemek, için 2023 bütçesinde bebek bakım ürünlerinde satış vergilerinin düşürülmesini ve çocuk yardımlarının artırılmasını öneriyor.

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