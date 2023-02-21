AB'nin gaz tüketimi son altı ayda yüzde 19,3 düştü

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin, doğal gaz, petrol ve nükleer enerji konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımlarını desteklemediğini belirtti. Orban, ''Bu onların savaşı, bizim değil. Macaristan, Ukrayna'nın dışarıdan gelen saldırıya karşı kendini savunma hakkını destekliyor ama hiçbir şekilde, ahlaki olarak bile, Ukrayna'nın çıkarlarını Macaristan'ın çıkarlarının önüne koymayı doğru bulmuyor'' ifadelerini kullandı.