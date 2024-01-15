Aden açıklarında gemi vuruldu: Dakikalar sonra Hudeyde Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi

Kızıldeniz’deki saldırıları bahane ederek İngiltere ile birlikte Yemen’de Husileri vuran ABD'nin uluslararası hukuku ihlal ettiği, kendi anayasasına göre Kongre’den onay alması gerektiği belirtildi. BM ise gerekçe olarak ileri sürülen ‘seyrüsefer serbestisini koruma’nın da saldırıya herhangi bir uluslararası meşruiyet sağlamadığını duyurdu.