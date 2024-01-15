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Dünya

Aden açıklarında gemi vuruldu: Dakikalar sonra Hudeyde Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı. İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Yemen açıklarındaki bir geminin füzeyle vurulduğunu duyurdu. Yaşananlar sonrasında Yemen'deki Hudeyde Havalimanı yakınlarında da bir patlama meydana geldi.

18:02 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:27 - 15/01/2024 Pazartesi
AA
UKMTO'dan yapılan ve geminin vurulduğu noktayı gösteren bildirim.
UKMTO'dan yapılan ve geminin vurulduğu noktayı gösteren bildirim.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, kaptanın, Yemen'in Aden şehri yakınlarında geminin füzeyle vurulduğunu aktardığı belirtildi.

Açıklamada, civardaki gemilere dikkatlice transit geçiş yapmaları ve herhangi şüpheli bir faaliyetin kuruma bildirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Hudeyde Havalimanı yakınlarında patlama

Yaşananlar sonrasında Yemen'dei Hudeyde Havalimanı yakınlarında da bir patlama meydana geldi.

Kızıldeniz'de neler oluyor?

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.



#Yemen
#Aden Körfezi
#İngiltere
#Patlama
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