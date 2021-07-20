Adım adım iki devlete doğru: KKTC'ye külliye ve meclis binası

KKTC’de 46 yıldır kapalı olan Maraş’ı açan ve sıklıkla Ada’da “iki devletli çözüm” gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yönde ilk net adımın atıldığını duyurdu. Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu’nda milletvekillerine hitap eden Erdoğan, KKTC’ye Külliye yapılacağını açıkladı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Meclisi'nde müjdeyi açıkladı: KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin inşasına yakında başlıyoruz

SEVİNCE ORTAK OLACAĞIZ

Erdoğan şunları söyledi: “İnşallah gerçekleştireceğimiz programlarla Kıbrıs Türk halkının bayram sevincine ortak olacağız hem de Barış Harekatı’nın 47’nci yılını yaşayacağız. Bazı müjdelerimizi kamuoyu ve dünya ile paylaşacağız. Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Meclisi, Kıbrıs Türkü’nün azmini ve hürriyet tutkusunu ifade eden bir kurumdur. Bu Meclis dayanışma ile Kıbrıs Türk halkına umut aşılamıştır.”

BÜYÜK BİR MİLLETİN DAVASI

“Kuruluşundan bugüne Kıbrıs davasını savunan, Kıbrıs Türkü’nün hakkını savunan Meclis üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Kıbrıs Türk halkının temsilcisi olarak görev yapmış, aramızda olmayan vekillere Allah’tan rahmet diliyorum. KKTC davası nasıl bugünlere sizlerin omuzlarında gelmiş ise, sizden sonrakilerin de omuzlarında yükselecektir. Kıbrıs davası büyük bir davadır. Vicdanı ile, mücadelesi ile, kahramanlık destanı ile büyük bir milletin davasıdır.”

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GÜNDEM KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıldönümünde Türkiye'ye daha da sıkı sarılacağız

SÖKE SÖKE ALDIK

“Bu davanın sahibi şehitlerimiz, gazilerimiz, ölümü öldüren yiğit mücahitlerdir. Türkiye nasıl dünyanın en büyük şehitliği ise, Kıbrıs her karışında şehitler yatan bir şehitler yurdudur. Bugünlere birilerinin ihsanı ve lütfu ile değil bedel ödeyerek geldik. Çetin mücadelelerin sonunda adeta söke söke aldık. Kıbrıslı kardeşlerimizi kolay lokma görenler, Mehmetçik ve mücahitler tarafından hezimete uğratıldı. Kimin işgalci, kimin işgalci zihniyeti temsil ettiğini iyi biliyoruz. Barış Harekatı Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını, tarih sahnesinden silinemeyeceğini göstermiştir. Sizlerin de desteği ile tam bir dayanışma ile eş güdüm halinde kararlı duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz.”

İNŞASINA BAŞLIYORUZ

“Sizlere bir kaç gündür gündemde olan müjdemi vermek istiyorum. KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın ne doğru düzgün Cumhurbaşkanlığı binası veyahut da doğru düzgün parlamento binası var. Bunu KKTC’ye yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki bina malum İngilizlere ait bir gecekondu. Külliye ile ilgili adımın proje çalışmaları bitti. İnşasına da inşallah yakında başlıyoruz. Nerede başlıyoruz? Metehan bölgesinde TSK ile görüşerek 500 dönüm araziyi bu iş için tahsis ettik.”

DEVLET OLMANIN İFADESİ BUDUR

“Bu arazide külliyeleri yapacağız. Bir de muhteşem bir millet bahçesini orada yapalım, gerçekleştirelim. Devlet olmanın ifadesi budur. Bu projeyi hayata geçirmek suretiyle Kıbrıs Türkleri’ne ait nasıl bir devlet varmış, bunu birilerinin görmesi lazım. Mimarımız güzel bir çalışma ile projeyi ortaya çıkardı. Bizzat ben de takip ettim. Ardından hemen işin statiklerine ve inşaatına gireceğiz. Fazla zamanımız yok. Bu binanın müze haline getirilerek gelecek nesillere bırakılmasının isabet olacağını düşünüyorum.”

50 yıl daha kaybedemeyiz

Rum kesiminin kendini adanın tek sahibi görmesinin ve Kıbrıslı Türkleri azınlık görmesinin çözümsüzlüğü getirdiğini vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: “Tarih ve bu süreçte acı şekilde edindiğimiz tecrübeler, Rum tarafının ortak bir devlet kurma hayalinin olmadığını bizlere açıkça öğretmiştir. Türk sözünde durur ama Rum sözünde durmaz. O zaman da sözünde durmadılar. Annan bunlarla o zaman uğraşamadı. Yıllardır reddetikleri federasyon yönetimini savunuyor gibi yapıyorlar. Bizim artık bir 50 yıl daha kaybetmemiz söz konusu değildir. Adil bir çözüm adanın gerçeklerini göz önüne alarak olabilir. Adada iki ayrı devlet ve halk vardır. Uluslararası toplum da bunu er ya da geç kabul edecektir.”

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Taviz vermeyiz