AFAD Pakistan'daki selde ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor

AFAD koordinesinde, Sindh eyaletine bağlı Badin şehrinin Piru Lashari bölgesi kırsalında selzedelere yardım dağıtıldı.
Yardım çalışmalarına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Pakistan ordusu da destek verdi.
AFAD koordinesinde, Sindh eyaletine bağlı Badin şehrinin Piru Lashari bölgesi kırsalında selzedelere yardım dağıtıldı.
Yardım çalışmalarına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Pakistan ordusu da destek verdi.
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