Dünya AFAD Pakistandaki selde ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor
ORTADOĞU

AFAD Pakistan'daki selde ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Pakistan'da selden etkilenen bölgelerde ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor.

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Haber Merkezi AA
AFAD Pakistandaki selde ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor
AFAD Pakistan'daki selde ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor

AFAD koordinesinde, Sindh eyaletine bağlı Badin şehrinin Piru Lashari bölgesi kırsalında selzedelere yardım dağıtıldı.

Yardım çalışmalarına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Pakistan ordusu da destek verdi.

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