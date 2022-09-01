AFAD Pakistan'daki selde ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor

İşgalci Yahudi yerleşimci Filistinli aileye pala ile saldırdı

İşgal altındaki Filistin'in Celile bölgesinde otoyolda aracından inen Yahudi yerleşimci, eline aldığı pala ile araçta küçük çocukları bulunan Filistinli aileye saldırdı. Aracın kapısını açmaya çalışan ve son anda engellenen saldırgan, defalarca elindeki pala ile araca vurdu. Araçta bulunan Filistinli küçük çocuk ve kadın ise korkudan çığlık attı.