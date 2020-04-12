Dünya Afgan makamlarına göre Taliban son bir haftada 30 sivili öldürdü
ASYA

Afgan makamlarına göre Taliban son bir haftada 30 sivili öldürdü

Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası, ülkede son bir haftada 30 sivilin Taliban tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Faisal, sivil ölümlerinin önüne geçilmesi için ateşkes yapılması gerektiğini kaydetti.

Haber Merkezi AA
Afganistan'da barış sürecine rağmen çatışmalar zaman zaman devam ediyor.
Afganistan'da barış sürecine rağmen çatışmalar zaman zaman devam ediyor.

Şura Sözcüsü Cavid Faisal, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının son bir haftada 9 vilayette 30 sivili öldürdüğünü söyledi.

Sivillerin çoğunun Taliban tarafından yerleştirilen bombaların patlatılması nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden Faisal, iki sivilin yaralandığını belirtti.

Faisal, sivil ölümlerinin önüne geçilmesi için ateşkes yapılması gerektiğini kaydetti.

TALİBAN İDDİALARI REDDETTİ

Taliban'dan yapılan açıklamada, Afganistan Ulusal Güvenlik Şurasının açıklamasının asılsız olduğu savunuldu.

Taliban üyelerinin hiçbir zaman sivilleri hedef almadığı ileri sürülen açıklamada, aksine ABD ve Afgan güçlerinin sivilleri öldürdüğü iddia edildi.

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Sovyetlere ve Amerika'ya mezar olan ülke: Afganistan'da Taliban'ı neden yenemediler? ​
Son 200 yıldır Afganistan topraklarında savaş var. İngiltere, Fransa, Rusya ve Hint işgalini sona erdiren Afganlar, son 40 yılda önce Sovyetler Birliği'ni Amerikan ordusunu hezimete uğrattı. Uzun yıllar savaştan ve çatışmalardan yorulmuş ülke şu günlerde kritik bir dönemece girdi. Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatması beklenen anlaşmayı resmen imzaladı. Peki bu anlaşmanın detaylarında neler var? Barış anlaşmasıyla ilgili süreç nereye evrilebilir? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız anlattı:
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