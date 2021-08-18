Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Afganistan'a döneceğim hiç param yok

Taliban'ın başkent Kabil'i kuşattığı sırada dün Afganistan'ı terk eden Devlet Başkanı Eşref Gani'nin ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirliklerine sığındığı iddiaları Birleşik Arap Emirlikleri tarafından doğrulandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Eşref Gani ve ailesinin insani gerekçelerle ülkeye kabul edildiği belirtildi.

DÜNYA Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin nerede olduğu ortaya çıktı

Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamada, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, BAE’nin Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesini insani gerekçelerle ülkeye kabul ettiğini doğruluyor ifadelerine yer verildi.

EŞREF GANİ’DEN İLK AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Eşref Gani, Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğunu ve yakın bir zamanda Afganistan’a döneceğini açıkladı.

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“Kan döküldüğü için Afganistan’dan ayrıldım ve hiç param yok” ifadesini kullanan Gani, bir çift ayakkabı ve birkaç parça eşyadan başka bir şey yanına almadığını belirtti.