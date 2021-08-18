Dünya Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin nerede olduğu ortaya çıktı
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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin nerede olduğu ortaya çıktı

Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) olduğu açıklandı.

Haber Merkezi AA
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin nerede olduğu ortaya çıktı
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ın Kabil'e ulaşmasının ardından hava yoluyla ülkesini 15 Ağustos'ta terk etmişti.

  • Eski Afgan vekil Elay Ershad, Gani'nin ülkeden ayılmadan önce toplantıya gideceğini söyleyerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan helikopterle kaçtığını öne sürmüştü.

BAE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Birleşik Arap Emirlikler Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, Gani ve ailesinin "insani gerekçelerle" ülkeye kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, "BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, BAE'nin Cumhurbaşkanı Eşref Ghani ve ailesini insani gerekçelerle ülkeye kabul ettiğini doğruladı" ifadelerine yer verildi.


"ÜLKEM İÇİN ÖLMEYE RAZIYIM" DEMİŞTİ


2014 yılından beri ülkenin cumhurbaşkanı olan Gani, aylar önce ülkesini terk etmeyeceğine yönelik açıklama yapmıştı. Görevini bırakıp bırakmayacağına yönelik bir soruya "Hayır, savaşta başkomutanım. Halkımı terk etmeyeceğim. Ülkem için ölmeye razıyım" yanıtını vermişti.

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