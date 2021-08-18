Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin nerede olduğu ortaya çıktı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ın Kabil'e ulaşmasının ardından hava yoluyla ülkesini 15 Ağustos'ta terk etmişti.
- Eski Afgan vekil Elay Ershad, Gani'nin ülkeden ayılmadan önce toplantıya gideceğini söyleyerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan helikopterle kaçtığını öne sürmüştü.
BAE'DEN RESMİ AÇIKLAMA
Birleşik Arap Emirlikler Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, Gani ve ailesinin "insani gerekçelerle" ülkeye kabul edildiği bildirildi.
Açıklamada, "BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, BAE'nin Cumhurbaşkanı Eşref Ghani ve ailesini insani gerekçelerle ülkeye kabul ettiğini doğruladı" ifadelerine yer verildi.
"ÜLKEM İÇİN ÖLMEYE RAZIYIM" DEMİŞTİ
2014 yılından beri ülkenin cumhurbaşkanı olan Gani, aylar önce ülkesini terk etmeyeceğine yönelik açıklama yapmıştı. Görevini bırakıp bırakmayacağına yönelik bir soruya "Hayır, savaşta başkomutanım. Halkımı terk etmeyeceğim. Ülkem için ölmeye razıyım" yanıtını vermişti.