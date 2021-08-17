Afganistan Cumhurbaşkanı Gani toplantıya gideceğini söyleyerek ülkeden kaçmış

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 15 Ağustos’ta ülkeyi terk ederek Tacikistan’a kaçmıştı.

Eski Afgan milletvekili Elay Ershad basına verdiği demeçte, Gani’nin Tacikistan’a kaçtığı gün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan Savunma Bakanlığında bir toplantıya katılacağını söyleyerek helikopterle ayrıldığını öne sürdü.

DÜNYA Taliban'dan ilk basın toplantısı: Kimseden intikam almayacağız başka ülkeleri tehdit etmeyeceğiz

"Ülkesini ve halkını geride bıraktı"

Ülkesini terk eden Gani’yi "cesaretsiz" olarak nitelendiren Ershad, Gani’nin daha sonra ülkeyi terk ettiğinin ortaya çıktığını açıkladı.

Eski vekil, "Çok kızgınım, bunu açıklayacak kelime yok" ifadelerini kullanarak, "Ülkesini ve halkını geride bıraktı. Neden bu adama güvenip ona oy verdim bilmiyorum" dedi.

Ershad, "Keşke geri dönse. Keşke gözlerine bakıp ona ’Ben bir kadındım ve burada kaldım’ desem" ifadelerini kullanarak, "Kan dökülmesini önlemek isteseydi, altı ay önce bırakabilirdi" dedi.

REKLAM

DÜNYA Yüzüstü bıraktı: ABD, Afganistan’da kendisine hizmet edenleri kaderine terk etti

DÜNYA Afganistan'dan kaçan Gani'nin yardımcısı harekete geçti: Cumhurbaşkanı benim