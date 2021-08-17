Dünya Afganistan Cumhurbaşkanı Gani toplantıya gideceğini söyleyerek ülkeden kaçmış
ORTADOĞU

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani toplantıya gideceğini söyleyerek ülkeden kaçmış

Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirdiği Afganistan'da, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden kaçmasına ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Eski Afgan vekil Elay Ershad, Gani'nin ülkeden ayılmadan önce toplantıya gideceğini söyleyerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan helikopterle kaçtığını öne sürdü.

Haber Merkezi İHA
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’nin toplantıya gideceğini söyleyerek ülkeden kaçtığı iddiası
Eşref Gani, Taliban'ın başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından ülkeden ayrılmıştı.

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 15 Ağustos’ta ülkeyi terk ederek Tacikistan’a kaçmıştı.

Eski Afgan milletvekili Elay Ershad basına verdiği demeçte, Gani’nin Tacikistan’a kaçtığı gün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan Savunma Bakanlığında bir toplantıya katılacağını söyleyerek helikopterle ayrıldığını öne sürdü.

Taliban'dan ilk basın toplantısı: Kimseden intikam almayacağız başka ülkeleri tehdit etmeyeceğiz
DÜNYA
Taliban'dan ilk basın toplantısı: Kimseden intikam almayacağız başka ülkeleri tehdit etmeyeceğiz

"Ülkesini ve halkını geride bıraktı"

Ülkesini terk eden Gani’yi "cesaretsiz" olarak nitelendiren Ershad, Gani’nin daha sonra ülkeyi terk ettiğinin ortaya çıktığını açıkladı.

Eski vekil, "Çok kızgınım, bunu açıklayacak kelime yok" ifadelerini kullanarak, "Ülkesini ve halkını geride bıraktı. Neden bu adama güvenip ona oy verdim bilmiyorum" dedi.

Ershad, "Keşke geri dönse. Keşke gözlerine bakıp ona ’Ben bir kadındım ve burada kaldım’ desem" ifadelerini kullanarak, "Kan dökülmesini önlemek isteseydi, altı ay önce bırakabilirdi" dedi.

Yüzüstü bıraktı: ABD, Afganistan’da kendisine hizmet edenleri kaderine terk etti
DÜNYA
Yüzüstü bıraktı: ABD, Afganistan’da kendisine hizmet edenleri kaderine terk etti

Afganistan'dan kaçan Gani'nin yardımcısı harekete geçti: Cumhurbaşkanı benim
DÜNYA
Afganistan'dan kaçan Gani'nin yardımcısı harekete geçti: Cumhurbaşkanı benim

Afganistan'ı işgal kararını veren George Bush: Derin üzüntü duyuyorum
DÜNYA
Afganistan'ı işgal kararını veren George Bush: Derin üzüntü duyuyorum

Abone Ol Google News
Kayıpların sayısı artıyor

Kayıpların sayısı artıyor

Sel, Kastamonu'da 62 Sinop'ta 15 Bartın'da da 1 can aldı.
83 milyar dolarlık ölü yatırım: Afgan ordusu

83 milyar dolarlık
ölü yatırım: Afgan ordusu

​ABD 'en az 3 ay' demişti 3 saat direnemediler.
Türkiyenin koronavirüs yoğunluk haritasında son durum belli oldu

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

17 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Beklenen özür açıklaması geldi

Beklenen özür açıklaması geldi

Evinden sarı kırmızılı taraftarlara seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.