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Dünya

Afganistan depreminde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 2 bine yükseldi

Afganistan’ın Herat eyaletinde dün meydana gelen depremde bilanço artıyor. Afganistan Afet Yönetimi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısında meydana gelen deprem sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bine yükseldiği belirtildi.

15:26 . 8/10/2023 Pazar
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Afganistan'da bilanço ağırlaşıyor

Afganistan'da bilanço ağırlaşıyor

Afet Yönetimi Bakanlığı Sözcüsü Janan Saiq, Zindajan bölgesindeki 13 köyde büyük yıkımlara yol açan 6.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin bugün başkent Kabil’de düzenlediği basın toplantısında, "2 bin 53 kişi hayatını kaybetti ve 9 bin 240 kişi yaralandı.

Raporlara göre, ne yazık ki 13 köyde bin 320 ev tamamen yıkıldı" ifadelerini kullandı. Yetkililer, kayıp ihbarlarının çoğunun Zindajan bölgesinden geldiğini ve yaklaşık bin 200 ailenin hala enkaz altında olduğunu belirtiyor.

Öte yandan Taliban, ülkede depremlerin ardından evleri yıkılan yüzlerce insana yardım sağlanması için ülkelerden iş birliği talep etti.



#Afganistan
#deprem
#can kaybı
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