Afganistan depreminde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 2 bine yükseldi

Afet Yönetimi Bakanlığı Sözcüsü Janan Saiq, Zindajan bölgesindeki 13 köyde büyük yıkımlara yol açan 6.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin bugün başkent Kabil’de düzenlediği basın toplantısında, "2 bin 53 kişi hayatını kaybetti ve 9 bin 240 kişi yaralandı.

Raporlara göre, ne yazık ki 13 köyde bin 320 ev tamamen yıkıldı" ifadelerini kullandı. Yetkililer, kayıp ihbarlarının çoğunun Zindajan bölgesinden geldiğini ve yaklaşık bin 200 ailenin hala enkaz altında olduğunu belirtiyor.