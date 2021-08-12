Dünya Afganistan hükümetinden BMye acil toplantı çağrısı
ASYA

Afganistan hükümetinden BM'ye acil toplantı çağrısı

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni Afganistan'daki duruma çözüm bulunması amacıyla acil toplantıya çağırdı.

Haber Merkezi AA
Afganistan hükümetinden BMye acil toplantı çağrısı
Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah

Abdullah, Katar'ın başkenti Doha'da katıldığı Afganistan konulu toplantıda ülkedeki durumun kritik olduğunu söyledi.

Afgan halkının son yıllarda elde ettiği kazanımların tehdit altında olduğunu belirten Abdullah, Taliban'ın son zamanlarda ülkenin dört bir yanında düzenlediği saldırılar sonucu binlerce kişinin öldüğünü, yaralandığını ve yüz binlerce kişinin de yerlerinden olduğunu kaydetti.

Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz harabe halde
FOTOĞRAF 17
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ABD birliklerinin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban, hakimiyet alanını genişletmeye devam ediyor.
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Taliban, bugün başkent Kabil’e 150 kilometre uzaklıktaki stratejik öneme sahip Gazne vilayet merkezini ele geçirdiğini duyurmuş, Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükselmişti.
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Taliban’ın ilerleyişi devam ederken, 8 Ağustos’ta Afgan hükümetinden ele geçirilen Kunduz kentindeki tahribat görüntülendi.
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Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle binaların enkaza döndüğü görüntülerde, halkın enkaz yığınlarını karıştırması dikkat çekti.
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Taliban güçleri son olarak Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad’ı ele geçirmiş, daha önce de Tahar, Kunduz, Sar-i Pul, Nimruz, Cüzcan, Samangan ve Ferah vilayet merkezlerini almıştı.
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Taliban’ın 90 günde başkent Kabil’i ele geçireceği iddiası ABD basının bir istihbarat raporuna dayandırdığı habere göre, adı açıklanmayan ABD’li bir yetkili Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 30 gün içinde kuşatabileceğini ve potansiyel olarak 90 gün içinde ise ele geçirebileceğini öne sürmüştü.
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Biden 14 Nisan’da geri çekilmeyi duyurmuştu ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan’da yaptığı açıklamada Afganistan’daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Biden daha sonra ise çekilmenin 31 Ağustos’ta tamamlanacağını açıklamıştı.
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Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz harabe halde
Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz kenti görüntülendi. 8 Ağustos'ta ele geçirilen Kunduz'un harabeye döndüğü gözlendi.

Abdullah, BM Güvenlik Konseyi'nden Afganistan krizine çözüm yolu bulunması için acilen toplanmasını ve ülkedeki insani durum ve güvenlik konularını görüşerek kesin bir karar almasını istediklerini vurguladı.

- Gazne Valisi gözaltına alındı

Afganistan'ın önemli ve tarihi vilayetlerinden Gazne merkezinin bu sabah Taliban kontrolüne geçmesinin ardından Vali Muhammed Davut Lagmani gözaltına alındı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mirveyis Stanikzey, basına yaptığı açıklamada, Gazne Valisi Lagmani'nin, vali yardımcısı ve özel kalem müdürü ile Gazne merkezinin Taliban kontrolüne geçmesinin ardından başkent Kabil'e giderken Meydan Vardak vilayetinde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

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Stanikzey, söz konusu kişilerin gözaltına alınma nedenini açıklamadı.

Gazne İl Şura Başkanı Nasir Ahmad Fakiri, Vali Lagmani'nin Gazne merkezini anlaşma sonucu Taliban'a teslim ettiğini öne sürdü.

Gazne Valisi'nin araç konvoyunun kent merkezindeki Taliban militanlarının arasından rahatlıkla geçip gitmesine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması tepkilere neden oldu.

- Taliban, vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi

ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban'ın saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

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Afganistan-İran sınırındaki Nimroz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzeyde olmak üzere 10 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi, halen 24 vilayet merkezinde hakim durumda.

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

BM'ye göre 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken son bir ayda ise binden fazla sivil yaşamını yitirdi.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs ayı başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

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