|
Dünya

Afganistan ile Pakistan arasındaki Torham Sınır Kapısı açıldı

Pakistan ile Taliban yönetiminin sınır birlikleri arasında 6 Eylül'de yaşanan silahlı çatışmanın ardından kapanan Torham Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı. Konuya ilişkin yetkililerden yapılan açıklamada, Torham Sınır Kapısı'nın bu sabah yerel saatle 08.00'de yolcu ve ticari geçişlere tamamen açıldığı bildirildi.

09:25 . 15/09/2023 Cuma
AA
Afganistan ile Pakistan arasındaki Torham Sınır Kapısı

Afganistan ile Pakistan arasındaki Torham Sınır Kapısı

Pakistan ile Taliban yönetiminin sınır birlikleri arasında 6 Eylül'de yaşanan silahlı çatışmanın ardından kapanan Torham Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı.


Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Torham Sınır Kapısı'nın bu sabah yerel saatle 08.00'de yolcu ve ticari geçişlere tamamen açıldığı bildirildi.


Pakistan hükümeti, Torham Sınır Kapısı'nı, iki ülkenin sınır güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmaların ardından 6 Eylül'de kapatmıştı.


Torham Sınır Kapısı, iki ülke arasındaki en önemli sınırlardan biri olma özelliği taşıyor.


Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinin ardından Taliban ile Pakistan sınır güçleri arasında zaman zaman iki taraftan da kayıplara neden olan çatışmalar yaşanıyor.


Çatışmalar nedeniyle taraflar birbirlerini sınır kurallarına uymamakla itham ederken, bu durum iki ülke arasındaki sınır kapılarının zaman zaman kapanmasına yol açıyor.




#Afganistan
#Torham
#Taliban
#Pakistan
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Transfer sezonu ne zaman bitiyor, hangi gün, saat kaçta?