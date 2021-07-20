Dünya Afganistanda bayram namazı sırasında roketli saldırı Cumhurbaşkanı Eşref Gani de bölgedeydi
ASYA

Afganistan’da bayram namazı sırasında roketli saldırı: Cumhurbaşkanı Eşref Gani de bölgedeydi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de, Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yardımcıları, bakanlar, meclis başkanı ve diğer siyasilerin katılımıyla bayram namazının kılındığı esnada roketli saldırı gerçekleşti. Yaralanan veya ölen olmazken, namaz kılanlar saldırıya rağmen ibadetlerine devam etti.

Haber Merkezi İHA
Afganistan’da bayram namazı sırasında roketli saldırı: Cumhurbaşkanı Eşref Gani de bölgedeydi
Saldırı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin de bulunduğu grup, bayram namazı kılarken, bölgeye yakın noktada gerçekleşti.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına roket mermisi isabet etti.

Afgan devlet kademesinin bayram namazı kıldığı bölgeye roketli saldırı
OYNAT 00:33
Afgan devlet kademesinin bayram namazı kıldığı bölgeye roketli saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yardımcıları, bakanlar, meclis başkanı ve diğer siyasilerin katılımıyla bayram namazının kılındığı esnada roketli saldırı gerçekleşti. Roketler namazın kılındığı bölgeye yakın bir noktaya düşerken, saldırıda yaralanan veya ölen olmadı. Gani ve yanındakiler, patlama sesine rağmen namazı kılmaya devam etti.

Saldırı Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yardımcıları, bakanlar, meclis başkanı ve diğer siyasilerin katılımıyla bayram namazının kılındığı sırada gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mirwais Stanikzai, 3 roket mermisinin isabet ettiğini, saldırıda yaralı olmadığını ancak bölgede hasar oluştuğu bildirildi.

Olay sırasında çekilen görüntülerde, bayram namazı sırasında roket mermisinin düşme sesi duyulurken, cemaat saldırıya rağmen açık havadaki ibadetine devam etti.

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