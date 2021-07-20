Afganistan’da bayram namazı sırasında roketli saldırı: Cumhurbaşkanı Eşref Gani de bölgedeydi

Afgan devlet kademesinin bayram namazı kıldığı bölgeye roketli saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yardımcıları, bakanlar, meclis başkanı ve diğer siyasilerin katılımıyla bayram namazının kılındığı esnada roketli saldırı gerçekleşti. Roketler namazın kılındığı bölgeye yakın bir noktaya düşerken, saldırıda yaralanan veya ölen olmadı. Gani ve yanındakiler, patlama sesine rağmen namazı kılmaya devam etti.





