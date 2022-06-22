Dünya Afganistanda büyük deprem Can kaybı 950ye çıktı
ASYA

Afganistan'da büyük deprem: Can kaybı 950'ye çıktı

Afganistan'da merkez üssü Host vilayeti olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Can kaybı hızla artıyor. Deprem bölgesinden gelen son bilgilere göre can kaybı 950'ye çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Afganistanda büyük deprem: Can kaybı 950ye çıktı
Foto/arşiv

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin büyüklüğü önce 6,1 olarak açıklarken, daha sonra 5,9 olarak güncelledi.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı.

Yerel saatle 01.24'te meydana gelen deprem başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi.

Gelen son dakika bilgilerine göre deprem nedeniyle 950 kişi hayatını kaybetti. Ajanslardan gelen bilgilere göre 600'den fazla kişi yaralandı.

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Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde en az 255 kişi yaşamını yitirdi.

PAKİSTAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Yerel saatle 01.24'te meydana gelen deprem başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi.

  • Ocak ayında da Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 26 kişi hayatını kaybetmişti.

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