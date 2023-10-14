Afganistan’da camiye bombalı saldırı: Yedi ölü 15 yaralı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife, Gazze'ye, tıbbi ve insani yardım, gıda, ilaç, su, elektrik girişi için acil yardım koridorlarının açılması gerektiğini belirtti.