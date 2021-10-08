Dünya Afganistanda cuma namazı sırasında camiye bombalı saldırı Ölü ve yaralı sayısı 100ü geçti
ASYA

Afganistan'da cuma namazı sırasında camiye bombalı saldırı: Ölü ve yaralı sayısı 100'ü geçti

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şii'lere ait bir camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Ölü ve yaralı sayısının 100'ü geçtiği bildirildi.

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Haber Merkezi Diğer
Afganistanda cuma namazı sırasında camiye bombalı saldırı: Ölü ve yaralı sayısı 100ü geçti
Saldırıda ölü sayısı 100'ü geçti.

Kunduz Kültür ve Enformasyon Müdürlüğü patlamaya ilişkin güncel bilgileri açıkladı. Açıklamada, olayda şu anki verilere göre 46 kişinin öldüğü, 143 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İntihar saldırısı

Patlamanın intihar saldırısı olduğu belirtildi. Kunduz merkezdeki Sınır Tanımayan Doktorlar Hastanesi (MSF) ve Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) tarafından daha önce yapılan açıklamalarda ölen ve yaralananların sayısının toplamda 100'ü aştığını belirtmişti.

ABD sonrası en ölümcül saldırı

Şii camisini hedef alan saldırı, yabancı güçlerin Afganistan'dan ayrılmasının ardından ülkede yaşanan en ölümcül terör eylemi oldu. ABD'nin 31 Ağustos'ta son güçlerini çekerek ülkeden ayrılmasının ardından Afganistan'daki patlamalar başkent Kabil'in doğusundaki Nangerhar vilayetinin merkezi Celalabad'da yoğunlaşmıştı. Söz konusu saldırıların çoğu Taliban güçlerini hedef alırken bugünkü saldırı, doğrudan sivilleri hedef alan en şiddetlisi oldu.

  • Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, 31 Ağustos sonrası meydana gelen saldırılar ve geçmişte Şiilere yönelik saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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