Afganistan'da helikopter kazası: Ölü ve yaralılar var

, "Sabah saatlerinde Hava Kuvvetlerine ait bir Mi-17 helikopteri düştü. Öncesinde Harirud Nehri'ne yuvarlanan bir minibüsteki yolcuların cenazelerini taşımak için görevlendirilen helikopter, teknik sorunlar nedeniyle acil iniş yapmak isterken duvara çarparak düştü. Maalesef 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Savunma Bakanlığı, hayatını kaybedenin ailesine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor"