|
Dünya

Afganistan'da helikopter kazası: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın Ghor vilayetinde bir askeri helikopterin nehir kıyısına düştüğü kazada 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı açıklandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13:07 - 15/05/2024 Çarşamba
Diğer
Afganistan'daki helikopter kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Afganistan'daki helikopter kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Afganistan'ın orta kesimindeki Ghor vilayetinin Firoz Koh kentinde Harirud Nehri'nin kenarına bir askeri helikopterin düştüğü kazada bilanço belli oldu.
Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Enayatullah Khwarazmi yaptığı açıklamada
, "Sabah saatlerinde Hava Kuvvetlerine ait bir Mi-17 helikopteri düştü. Öncesinde Harirud Nehri'ne yuvarlanan bir minibüsteki yolcuların cenazelerini taşımak için görevlendirilen helikopter, teknik sorunlar nedeniyle acil iniş yapmak isterken duvara çarparak düştü. Maalesef 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Savunma Bakanlığı, hayatını kaybedenin ailesine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor"
ifadelerini kullandı.




#helikopter
#kaza
#Afganistan
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Evde Bakım maaşları ne zaman hesaplara yatacak? Çarşamba günü 15 Mayıs 2024 evde bakım ücreti ödenen iller listesi