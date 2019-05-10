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Dünya Afganistanda koyunlarını otlatan çocuklar katledildi
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ASYA

Afganistan'da koyunlarını otlatan çocuklar katledildi

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde patlama meydana geldi. Patlamada, koyunlarını otlatan 4 çocuk öldü, 5 çocuk yaralandı.

Haber Merkezi AA
Çocukların koyun otlattığı sırada patlama meydana geldi.
Çocukların koyun otlattığı sırada patlama meydana geldi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Devlet Abad ilçesinde meydana gelen patlamada 4 çocuğun öldüğü bildirildi.

Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdulkerim Yuriş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Abad'ın Çarşangu köyünde boş bir araziye yerleştirilen bombanın, çocukların koyun otlattığı sırada patladığını belirtti.

Yuriş, patlamada 4 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 5 çocuğun da ağır yaralandığını ifade ederek, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini söyledi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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