Dünya Afganistanda patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 31e yükseldi
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Afganistan'da patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi

Afganistan'ın kuzey vilayetlerini başkent Kabil'e bağlayan tek geçit noktası olan Salang Tüneli'nde, dün bir yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e çıktı.

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Haber Merkezi AA
Afganistanda patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 31e yükseldi
Afganistan/Kabil

Taliban geçici hükümetinin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Şerafet Zaman, konuyla ilgili son bilgileri basınla paylaştı.

Zaman, tünelde meydana gelen kazada şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 31'e, yaralı sayısının da 37'ye yükseldiğini bildirdi.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Enkaz altında mahsur kalan kişilerin olduğunu aktaran Zaman, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini kaydetti.

Yangın devam ediyor

Dün, sabahın erken saatlerinde yakıt tankerinin devrilmesi sonucu kazanın yaşandığı Salang Tüneli henüz trafiğe açılmazken görgü tanıkları, tünel içerisinde yanan araçlar arasında kömür yüklü kamyonların olduğunu belirterek yangının sürdüğünü ifade ediyor.

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