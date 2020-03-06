Afganistan'da siyasi liderlerin katıldığı törene bombalı saldırı: 27 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenine silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.

OYNAT 00:35 Afganistan'da anma töreninde saldırı Afganistan'ın başkenti Kabil'de İslami Birlik Partisi eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ve siyasi liderlerin de katıldığı anma töreninde saldırı düzenlendi. Saldırı, Yüksek Barış Şura Başkanı Kerim Halili'nin konuşması sırasında gerçekleşti. Olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. BiP'te paylaş

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Yükse Barış Şura Başkanı konuşurken bomba patlatıldı

Başkent Kabil'in Musalla bölgesinde Hazaraların eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma töreninde, Yüksek Barış Şura Başkanı Kerim Halili'nin konuşması sırasında silahlı ve bombalı saldırıda bulunuldu.

Anma töreninde konuşma yapılırken bomba patlatıldı.

Hazara liderlerinden Muhammed Muhakkik'in de hazır bulunduğu törende saldırının ardından bölgede çatışmalar başladı.

OYNAT 00:59 Afganistan'da çocuk olmak: Protez bacağa mahkumsun Ülke çıkan savaş en çok çocukları etkiliyor. Çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin yanı sıra binlerce çocuk atılan bombalar nedeniyle bacağını kaybetti. Sokaklarda oyuncak zannedip ellerine aldıkları bombalar hayatlarını kararttı. Çocukları protez bacağa ya da kola mahkum etti. BiP'te paylaş

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Siyasiler güvenli alana alındı

Olayda 27 kişi hayatını kaybederken, törene katılanlar tahliye edildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi bir binadan ateş açıldığını ifade ederek siyasilerin güvenli bir alana alındığını ifade etti. Bölge güvenlik güçlerince kontrol altına alındı. Dr. Abdullah’ın Sözcüsü Mujib Rahimi, Abdullah Abdullah’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

AA Hazara liderlerinden Muhammed Muhakkik'in de hazır bulunduğu törende saldırının ardından bölgede çatışmalar başladı.



ABD-Taliban anlaşması

ABD ve Taliban’ın yaklaşık iki yıl müzakere edip vardığı anlaşmaya göre, örgütün yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla Amerikan yönetimi ve müttefikleri Afganistan’daki tüm askerlerini Nisan 2021’e kadar çekecek.

Saldırı, ABD-Taliban anlaşmasına karşı sabotaj olarak değerlendiriliyor.

ABD, yaklaşık 14 bin askerinin 5 binini mayısa kadar çekmiş olacak. Taliban ile Kabil yönetimi arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart’a kadar Afgan yönetimi 5 bin mahkumu; örgüt de elinde tuttuğu binden fazla kişiyi serbest bırakacak.

ABD yönetimi, Taliban liderlerine yönelik yaptırımlarının ağustosa kadar kaldırılması konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde girişimlerde bulunacak. ABD ve müttefikleri, Afganistan’ın siyasi bağımsızlığı veya toprak bütünlüğüne ilişkin herhangi bir zor veya güç kullanma tehdidinden kaçınacak.

Taliban ise ABD'ye diğer terör örgütlerinin Afganistan topraklarını kullanarak, ABD ve diğer ülkelere tehdit oluşturmasına izin vermeyecek ve iş birliği yapmayacak.

ABD Savunma Bakanlığına göre, 2001-2019'da yalnızca askeri operasyonlar için 975 milyar doların harcandığı Afganistan’da, altyapı yardımları dahil edilince toplam masrafın 1 trilyon doların üzerinde olduğu hesaplanıyor. ABD, bu süre zarfında 2 bin 400 askerini kaybetti.

Olayda 27 kişi hayatını kaybederken, törene katılanlar tahliye edildi.

Taraflar, Taliban’ın yeni dönemde ülke yönetimine nasıl katılacağı konusunda bir açıklama yapmazken; Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban mensuplarının salınması için örgütün Pakistan’daki merkezini Afganistan’a taşımasını şart koştu.

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