Dünya Afganistanda Taliban yönetiminin birinci yılının sonunda en büyük kaybedenler Kız çocukları
ORTADOĞU

Afganistan'da Taliban yönetiminin birinci yılının sonunda 'en büyük kaybedenler' Kız çocukları

Save the Children tarafından hazırlanan rapora göre Afganistan'daki Taliban yönetiminin en büyük kurbanı Afgan kız çocukları.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Afganistanda Taliban yönetiminin birinci yılının sonunda en büyük kaybedenler Kız çocukları
Afgan kız çocukları

Save the Children tarafından hazırlanan rapora göre, kız çocukları Afganistan'daki Taliban yönetiminin en ağır yükünü taşıyor.

Araştırmalar, terör grubunun iktidara gelmesinden yaklaşık bir yıl sonra, genç kızların izole, aç ve depresyonda olma ihtimalinin erkeklerden daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Save the Children, Afganistan'daki kızların neredeyse yarısının okula gitmediğini tespit etti.

Ayrıca, kızların dörtte birinin erkeklerin % 16'sına kıyasla depresyon belirtileri gösterdiği bulundu.

Save the Children Müdürü Afganistan sorumlusu Chris Nyamandi, "Kızlar kötüleşen durumun cefasını çekiyor" dedi.

Hayır kurumu, görüştüğü kızların, ailelerinin mali durumunu iyileştirmeye yardımcı olmak için çocuk evliliklerine olan talebin arttığını bildirdiğini söyledi.

Taliban geçen Ağustos ayında ABD askerlerinin ülkeden çekilmesinin ardından Afganistan'da iktidara geldi.

Banka müdürü rehin alındı

Banka müdürü rehin alındı

Polis ekiplerinin kurtarma çalışması sürüyor.
Guinnesse aday olacak

Guinness'e aday olacak

'Nur Sultan Büyük Camii' açılıyor.
En büyük üniversite kütüphanesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medeniyet Üniversitesi'ndeki açılışta konuştu.

699 takım ve üç bin 32 yarışmacı kıyasıya mücadele edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vatandaşlara önemli uyarı.

Trabzonspor'un yeni oyun kurucusu

Trabzonspor'un yeni oyun kurucusu

​Bordo mavililer Kuzey Makedonyalı yıldızın transferini duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

​İşlem hacmi 21,6 milyar lirayı buldu

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.