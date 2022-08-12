Afganistan'da Taliban yönetiminin birinci yılının sonunda 'en büyük kaybedenler' Kız çocukları

Save the Children tarafından hazırlanan rapora göre, kız çocukları Afganistan'daki Taliban yönetiminin en ağır yükünü taşıyor.
Araştırmalar, terör grubunun iktidara gelmesinden yaklaşık bir yıl sonra, genç kızların izole, aç ve depresyonda olma ihtimalinin erkeklerden daha yüksek olduğunu gösteriyor.
Save the Children, Afganistan'daki kızların neredeyse yarısının okula gitmediğini tespit etti.
Ayrıca, kızların dörtte birinin erkeklerin % 16'sına kıyasla depresyon belirtileri gösterdiği bulundu.
Save the Children Müdürü Afganistan sorumlusu Chris Nyamandi, "Kızlar kötüleşen durumun cefasını çekiyor" dedi.
Hayır kurumu, görüştüğü kızların, ailelerinin mali durumunu iyileştirmeye yardımcı olmak için çocuk evliliklerine olan talebin arttığını bildirdiğini söyledi.
Taliban geçen Ağustos ayında ABD askerlerinin ülkeden çekilmesinin ardından Afganistan'da iktidara geldi.