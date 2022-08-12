Afganistan'da Taliban yönetiminin birinci yılının sonunda 'en büyük kaybedenler' Kız çocukları

PKK elebaşı Karasu: İsveç ve Finlandiya bile Türkiye'nin terörle mücadelesini kabul etti bunlar kimseyi dinlemiyor

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yayınladığı video ile Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya verdiği muhtıraya ateş püskürdü. Ankara'nın terörle mücadelede kimseyi dinlemediğini belirten Karasu “Avrupa'nın demokratik ülkeleri bile, İsveç bile Finlandiya bile 'terörle mücadelenizi destekliyoruz' diyor. Bu iki yüzlülüktür. Türkiye herkesi tehdit ediyor. “Vatan söz konusuysa gerisi teferruattır” diyor” ifadelerini kullandı.



