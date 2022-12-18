Dünya Afganistanda yakıt tankeri tünelde patladı 19 ölü, 32 yaralı
ASYA

Afganistan’da yakıt tankeri tünelde patladı: 19 ölü, 32 yaralı

Afganistan’ın Parwan vilayetinde yer alan Hindukuş Dağları’nın zirvesindeki Salang Tüneli’nde akaryakıt tankerinin patlaması sonucu çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Afganistan’da yakıt tankeri tünelde patladı: 19 ölü, 32 yaralı
Parwan Valiliği Sözcüsü Hikmetullah Şamim, can kaybının daha da artabileceğini belirtti.

Afganistan’ın Parwan vilayetinde bulunan Hindukuş Dağları’ndaki Salang Tüneli’ne giren bir akaryakıt tankerinde patlama meydana geldi.

Yerel saatle 21.00 sıralarında yaşanan olayda patlamanın şiddetiyle yangın çıktı. Parwan Valiliği Sözcüsü Hikmetullah Şamim, can kaybının daha da artabileceğini belirterek, 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını duyurdu.

Afganistan Sağlık Bakanı Qalandar Ibad ise yaralıların başkent Kabil, Baghlan ve Parwan’daki hastanelere sevk edildiğini ve tünelde mahsur kalan kişilerin kurtarıldığını açıkladı.

Öte yandan, tünelde mahsur kalanlara yaklaşık 50 askerle yardım için gelen Komutan Mawlawi Abdulghafoor, “Salang’da gördüğünüz gibi acı bir olay yaşandı. Akaryakıt taşıyan araç yandı ve etrafındaki diğer araçlar da hasar gördü. Birçok kişi yaralandı. Tünel çatısı da çöktü. Olay yerine 100 metre kadar yaklaşabildik ve 18 yaralıyı çıkardık. Bölgede bulunan diğer birimlerin yardımıyla yaralıları hastanelere sevk ettik. Şu anda olay yerinin 200 metre uzağındayız ve yardıma devam edeceğiz” dedi.

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