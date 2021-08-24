Dünya Afganistandaki yatılı kız okulu Talibandan kaçmak için Ruandaya taşındı
ORTADOĞU

Afganistan'daki yatılı kız okulu Taliban'dan kaçmak için Ruanda'ya taşındı

Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesinin ardından ülkedeki tek yatılı kız okulu, Doğu Afrika ülkesi Ruanda'ya taşındı. Kararın 'Taliban'dan kaçmak için geçici olarak' alındığı vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Afganistandaki yatılı kız okulu Talibandan kaçmak için Ruandaya taşındı
Arşiv

Afganistan Liderlik Okulu (SOLA) Kurucu ortağı Shabana Basij-Rasikh, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Afganistan'daki olaylar nedeniyle yatılı okulun geçici olarak Ruanda'ya taşındığını duyurdu.

Basij-Rasikh, Afganistan'ın başkenti Kabil'den 250'ye yakın öğrenci, öğretim üyesi, personel ve ailelerinin Ruanda'ya gidişinin geçen hafta tamamlandığını ve tüm öğrenci topluluğu için yurt dışında bir sömestr başlatmayı planladıklarını belirtti.

"Afganistan'a geri dönmeyi umuyoruz"

Ruanda'ya taşınmanın kalıcı olmadığını kaydeden Basij-Rasikh, "Zemindeki koşullar izin verdiğinde, Afganistan'a geri dönmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.

Ruanda Eğitim Bakanlığı da Basij-Rasikh'in paylaşımı üzerine "Eğitim Bakanlığı, çalışma programınız için SOLA topluluğunu Ruanda'da ağırlamayı dört gözle bekliyor." ifadesini kullandı.

Taliban’ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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Taliban'ın hala hakim olamadığı Pencşir kenti görüntülendi
FOTOĞRAF 26
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Seksenli yıllarda Afganistan'ın Sovyet işgaline karşı direnişin en önemli liderlerinden biri olan Ahmed Şah Mesud'un memleketi olan Pencşir, adeta askeri bir çehre almış durumda.
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Ahmed Şah Mesud'un 2001 yılında El Kaide tarafından öldürülmesinin ardından oğlu Ahmed Mesud'a bağlı silahlı güçler tarafından kontrol edilen kente Taliban hala giremedi.
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Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Pencşir'in Taliban tarafından kuşatıldığını söylemişti.
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Pencşir'deki güçlerin teslim olması ve bu kentin Taliban'a teslim edilmesi konusunda müzakerelerin devam ettiğini ifade eden Mücahit, bu sorunun masada çözülmesinden yana olduklarını belirtmişti.
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Etrafı yüksek dağlarla çevrili stratejik öneme sahip Pencşir'in girişinde Mesud'a bağlı elleri silahlı kişiler kente giren ve çıkan herkesi kontrol ediyor.
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Yol kenarları Sovyetler Birliği'nin işgal etmek için yaptığı başarısız girişimlerde imha edilen zırhlı araçların enkazlarıyla dolu olan Pencşir, ayrıca Taliban'ın Afganistan'ı yönettiği 1996 ve 2001 yılları arasındaki dönemde yapmış olduğu saldırılara karşı da direnmişti.
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Pencşir'de Taliban'a karşı direnen Mesud güçlerinin sayısının ne kadar olduğu kesin olarak bilinmiyor.
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Öte yandan, Afganistan'ı terk eden eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Birinci Yardımcısı Emrullah Salih'in de Ahmed Mesud güçlerine destek vermek için bu kentte olduğu söyleniyor.
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Taliban'ın hala hakim olamadığı Pencşir kenti görüntülendi
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın hala hakim olamadığı Kabil'in kuzedoğusunda bulunan Pencşir vilayetinin merkezi, AA ekibi tarafından görüntülendi. Afganistan'ı terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Birinci Yardımcısı Emrullah Salih'in de Ahmed Mesud güçlerine destek vermek için bu kentte olduğu söyleniyor.
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