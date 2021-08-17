Dünya Afganistandan 42 Türk daha Türkiyeye getiriliyor
ASYA

Afganistan'dan 42 Türk daha Türkiye'ye getiriliyor

Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Kabil'den 42 Türk vatandaşı daha tahliye edildi. Türkleri taşıyan uçak şu an dönüş yolunda.

Haber Merkezi Diğer
Afganistandan 42 Türk daha Türkiyeye getiriliyor
Fotoğraf: Arşiv

Taliban’ın başkent Kabil’e girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı Afganistan’da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için operasyon başlattı.

DÜN 324 KİŞİ GETİRİLDİ

Bu kapsamda THY’nin yolcu uçağı dün Kabil’e gitmişti. Türk vatandaşlarını Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndan alan “TC-JJM” kuyruk tescilli “Boeing 777-300 ER” tipi uçağı saat 11.45’te Kabil’den İstanbul’a hareket etmiş; 324 yolcusuyla saat 16.55’te İstanbul Havalimanı’na inmişti.

42 TÜRK DAHA YOLDA

Bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'den 42 kişi daha tahliye edildi. Türk vatandaşlarını aldıktan sonra havalanan uçak şu an dönüş yolunda.

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