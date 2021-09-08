Afganistan'dan kaçan Eşref Gani özür diledi: Size bir açıklama borçluyum

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında Afganistan’ı neden aniden terk ettiğini açıklayarak Kabil’de kalmasının 1990’lı yıllarda sokaklarda yaşanan çatışmaların tekrar etmesinden korktuğu için ülkeden ayrıldığını belirtti.

Eşref Gani açıklamasında ülkeyi terk emenin hayatının en zor kararı olduğunu belirterek Kabil'i ve 6 milyon vatandaşını korumak için bunun tek yol olduğuna inandığını ifade etti. Gani beraberinde Afgan halkına ait olan milyon dolarlarla birlikte kaçtığı iddialarını yalanladı. Eşref Gani, Birleşmiş Milletler’in veya diğer bağımsız denetleme kurumların gözetiminde finansal soruşturmaya açık olduğunu belirtti. Ayrıca Gani, açıklamasında kendi yönetiminin sonunun kendisinden öncekilerle benzer şekilde sonuçlandığı için Afgan halkından özür diledi.

REKLAM

DÜNYA Afganistan Cumhurbaşkanı Gani toplantıya gideceğini söyleyerek ülkeden kaçmış

"HAYATIMIN EN ZOR KARARIYDI"

Gani, güvenlik görevlilerinin tavsiyesi üzerine ülkeyi terk ettiğini söyledi.

"Afgan halkına, Taliban'ın beklenmedik bir şekilde şehre girmesinin ardından 15 Ağustos'ta Kabil'den aniden ayrıldığım için bir açıklama borçluyum. 1990'ların iç savaşı sırasında şehrin yaşadığı aynı korkunç savaş ortamının tekrar yaşanmaması için, ülkeyi terk etmemi tavsiye eden saray güvenliğinin ısrarı üzerine ayrıldım" diyen Gani, Kabil'den ayrılmanın "hayatının en zor kararı" olduğunu söyleyerek, bu kararı almanın, Kabil'i ve halkı kurtarmanın tek yolu olduğuna inandığını söyledi.

Eşref Gani sosyal medya hesabından özür metni yayınladı.

"AFGAN HALKINDAN ÖZÜR DİLERİM"

"Görevimi farklı bir şeklide sonlandıramadığım için Afgan halkından özür dilerim" diyen Gani, "Afgan halkına olan bağlılığım hiçbir zaman sarsılmadı ve hayatımın geri kalanında bana rehberlik edecek" dedi.

REKLAM

"PARA KAÇIRMADIM"

Gani ayrıca, ülkeden kaçarken Afgan halkına ait milyonlarca doları aldığına dair iddialara da değindi ve suçlamaları reddetti.

Gani, para kaçırmadığına dair gerekirse BM veya başka bir yargı organı tarafından yürütülecek mali soruşturmayı memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Eşref Gani, 15 Ağutos'ta Taliban'ın başkent Kabil'i kuşatmasının ardından ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmişti.